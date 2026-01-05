A- A+

Futebol 'Novo Vini Jr. chegou': Jornal espanhol diz que Real Madrid monitora sete nomes na Copinha Segundo o diário AS, torneio de base volta a ser vitrine global, com atenção especial do clube espanhol após sucessos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou na quinta-feira (2) com o status de sempre: a maior vitrine do futebol de base do país — e, mais uma vez, sob o radar do Real Madrid. Em reportagem publicada nesta semana, o jornal espanhol AS afirmou que o clube monitora ao menos sete jogadores nesta edição do torneio, tratado internamente como um possível novo “caso Vinícius Júnior”.

A Copinha, que reúne 128 equipes divididas em 32 grupos, é citada pelo diário como o palco que revelou nomes como Neymar e Vinícius Júnior, além de mais recentemente Endrick, hoje já negociado com o Real. O clube espanhol, segundo o AS, mantém observadores atentos sobretudo a atletas com impacto imediato, potencial físico e margem de evolução — perfil que marcou suas últimas apostas no mercado brasileiro.

Entre os destaques citados estão jogadores que já conhecem bem o torneio. Um deles é o zagueiro Benedetti, do Palmeiras, que inclusive já estreou no time profissional sob o comando de Abel Ferreira. Outro nome lembrado é o atacante Wesley Nata, do Fluminense, além do jovem Riquelme Felipe, visto como uma das promessas do clube carioca.

Atual campeão, o São Paulo entra em campo com uma base experiente. Jogadores como Lucca e Paulinho, campeões em 2025, seguem no elenco, ao lado de apostas mais jovens, como Zabarelli, de apenas 16 anos.

Já o Corinthians, tradicionalmente forte na competição, deposita suas fichas no meia-atacante Gui Amorim, camisa 10 de 17 anos, descrito pelo jornal espanhol como um jogador de “perfil clássico”, com visão de jogo, qualidade técnica e chegada frequente à área.

O AS também chama atenção para um ponto sensível desta edição: a ausência do Flamengo, que optou por não disputar o torneio para priorizar o início do Campeonato Carioca profissional. A decisão é vista como um golpe simbólico para a Copinha e como reflexo direto do calendário cada vez mais apertado do futebol brasileiro.

Com estaduais começando em meados de janeiro e o Brasileirão no fim do mês, clubes têm recorrido cada vez mais aos jovens nos elencos principais. A tendência, segundo a análise do jornal espanhol, é que os melhores sub-20 permaneçam mais tempo na Copinha apenas se suas equipes avançarem às fases decisivas — o que pode, paradoxalmente, aumentar o nível técnico do mata-mata.

Veja também