Santa Cruz Novo xodó tricolor, Emerson Galego celebra boa fase no Santa Cruz Atacante marcou dois dos seis gols do clube na Série D do Campeonato Brasileiro

Artilheiro do Campeonato Pernambucano juntamente com Luciano Juba e uma das revelações do torneio com a equipe do Petrolina, Emerson Galego vem ganhando espaço com Felipe Conceição no elenco do Santa Cruz durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou nas duas últimas partidas e vem caindo nas graças da torcida coral.

“Só agradeço pelo apoio. Sem a torcida não será possível a gente conquistar nossos objetivos. Espero que na quinta-feira eles estejam em bom número para nos apoiar do início ao fim para que possamos conquistar um bom resultado", disse o atacante já projetando a próxima partida.

Galego recebeu a primeira oportunidade entre os titulares na última partida diante do Sousa e marcou o único gol da partida. O camisa 11 ressaltou o lado artilheiro durante a atual temporada e afirma que esses resultados são fruto de muito esforço. “Tive bons jogos no Petrolina. Se não me engano, em pouco mais de 10 jogos, fiz seis gols e tive muitos minutos jogados. Agradeço a oportunidade do professor ter me escalado de titular e confiado no meu futebol. Isso é fruto de muito trabalho”, comentou.

Além dos elogios por marcar o gol da vitória, o atleta também foi citado pelo treinador como peça chave para conseguir segurar a equipe paraíbana, mesmo com um jogador a menos. Segundo Conceição, Emerson Galego cumpriu bem a função de sustentar a bola no campo de ataque e desafogar a equipe.

A expectativa é que o jogador continue titular no confronto da próxima quinta-feira (8), diante do Pacajus, pela sexta rodada da Série D. O confronto envolve os dois primeiros colocados do Grupo 3, ambos com 10 pontos, podendo definir o líder isolado.

