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SÉRIE B Novorizontino goleia e vira vice-líder; Ponte se aproxima da pior campanha da Série B Com apenas 13 pontos, Ponte Preta tem cinco partidas para tentar superar os 17 conquistados pelo Duque de Caxias em 2011, referência negativa da competição

A Ponte Preta sofreu mais um duro golpe em uma temporada marcada pelo rebaixamento antecipado e pela crise financeira. O Novorizontino goleou a equipe campineira por 5 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 33ª rodada da Série B, e assumiu a vice-liderança.

Para a Macaca, a quarta derrota consecutiva mantém uma ameaça histórica: terminar a competição com a pior pontuação desde a adoção do formato com 20 clubes.

Com apenas 13 pontos, a Ponte tem cinco partidas para tentar superar os 17 conquistados pelo Duque de Caxias em 2011, referência negativa da competição. Precisa, portanto, somar pelo menos mais cinco para evitar igualar ou estabelecer o recorde.

O desafio acontece em meio ao esvaziamento do elenco e às disputas judiciais envolvendo jogadores, como Diego Porfírio, que pediu a rescisão contratual e deixou de ficar à disposição.

Com a vitória, o Novorizontino chega aos 60 pontos e assume o segundo lugar, superando o Juventude no saldo de gols: 30 a 18. Os dois também estão empatados em número de vitórias, com 17. O líder Vila Nova tem 61. A Ponte Preta permanece na lanterna, com 13, e acumula 26 derrotas em 33 partidas.

O Novorizontino construiu a vantagem rapidamente. Aos dez minutos, Rômulo puxou um contra-ataque e encontrou Ronald Barcellos, que cortou a marcação antes de finalizar para abrir o placar. Aos 24, Juninho aproveitou um bate-rebate dentro da área e marcou o segundo, consolidando o domínio dos donos da casa.

A reta final do primeiro tempo, porém, mudou o cenário. Patrick foi expulso aos 42 por uma entrada dura em Palacios, após intervenção do VAR. Dois minutos depois, Danilo Peu descontou e deu à Ponte a possibilidade de buscar a reação com um jogador a mais. A resposta do Tigre veio ainda antes do intervalo: Ronald Barcellos sofreu um pisão na área, o árbitro confirmou o pênalti depois de consultar o monitor, e Rômulo converteu para estabelecer o 3 a 1.

Mesmo em inferioridade numérica, o Novorizontino conseguiu administrar a vantagem na volta do intervalo. A Ponte teve dificuldades para transformar o jogador a mais em pressão e perdeu essa condição aos 17, quando Gustavo Almeida cometeu falta dura em Ronald Barcellos, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.

Os visitantes ainda produziram suas melhores oportunidades na segunda metade da etapa final. Aos 29, David da Hora arriscou de longa distância e mandou perto do travessão. Dois minutos depois, Gustavo Telles acertou o travessão com um chute de fora da área. No rebote, David cabeceou firme, mas Jordi fez uma grande defesa e impediu que a Ponte voltasse à disputa pelo resultado.

O Novorizontino ampliou aos 35 minutos do segundo tempo, com Carlão, e ainda encontrou espaço para transformar a vitória em goleada: Eduardo Brock marcou em cobrança de falta e fechou o placar em 5 a 1. O resultado consolidou a terceira vitória consecutiva do time de Enderson Moreira, que entrou na zona de acesso direto à Série A, enquanto a Ponte segue afundada na lanterna e ameaçada de terminar com a pior pontuação da Série B no formato com 20 clubes.

PRÓXIMOS JOGOS

A Ponte Preta recebe o Atlético-GO na sexta-feira (16), às 19h30 O Novorizontino visita o líder Vila Nova no domingo (18), às 18h, em um confronto direto na disputa pelo título e pelo acesso, pela 34ª rodada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 5 X 1 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO - Jordi; Madson(Alvariño), Carlinhos, Patrick e Sander; Luís Oyama, Juninho (Marlon), Ronald Barcellos (Tavinho), Rômulo (Eduardo Brock) e Nicolas Careca (Maykon); Carlão. Técnico: Enderson Moreira.

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Sergio Palacios, Gabriel Caran, Gustavo Almeida e Danilo Barcelos (Di Mauro); Juan Rodrigues (Karl), Rodrigo Souza (Gustavo Telles) e Denis; Peu (Ryan Andrade), David da Hora (Manu) e Brandão. Técnico: Gilson Kleina

GOLS - Ronald Barcellos, aos 10, Juninho, aos 14, Peu, aos 44, e Rômulo, aos 52 minutos do primeiro tempo. Carlão, aos 35, e Eduardo Brock, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Madson (Novorizontino); Gustavo Telles e Ryan Andrade (Ponte Preta).

CARTÕES VERMELHOS - Patrick (Novorizontino); Denis e Gustavo Almeida (Ponte Preta).

ÁRBITRO: João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 33.740,00.

PÚBLICO - 2.409 torcedores.

LOCAL: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

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