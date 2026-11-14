Novorizontino vence Criciúma e conquista o inédito título da Série B

A- A+

O Novorizontino venceu o Criciúma por 1 a 0 no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), e conquistou neste sábado o inédito título do Campeonato Brasileiro da Série B. No segundo tempo, Juninho marcou o gol que eliminou qualquer chance do título ficar com o Juventude, vice-campeão. Os dois subiram direto para a Série A em 2027.





Fundado em 2010, o Novorizontino conquistou seu primeiro título nacional depois de uma campanha sólida na temporada, com 21 vitórias, dez empates e apenas sete derrotas. Vindo de três anos consecutivos batendo na trave na busca pelo acesso, o clube fecha 2026 por cima, depois de subir de divisão e também ter conquistado o vice-campeonato paulista.



O time paulista encerrou a campanha com 73 pontos, à frente dos 71 pontos do Juventude, que também conquistou o acesso direto. Vila Nova, com 66, Fortaleza, 65, Criciúma, 62, e Atlético-GO, com 61 pontos, disputarão os playoffs pelas duas vagas restantes



Entre chances lá e cá, o duelo foi para o intervalo sem gols. O Criciúma voltou bem no segundo tempo e quase abriu o placar com Yuri Tanque, mas o atacante desperdiçou na primeira das reviravoltas do confronto. Pouco depois, Jean Irmer deu dura entrada em Rômulo e, inicialmente, foi amarelado, mas Wilton Pereira Sampaio revisou o lance no VAR e aplicou cartão vermelho direto para o volante, aos 15 minutos.



Enderson Moreira fez duas mudanças para aproveitar a vantagem numérica e Juninho, que havia entrado há pouco, fez boa jogada e finalizou com desvio, para abrir o placar do jogo aos 23 minutos Com isso, sentenciou o título paulista na Série B em 2026.



FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA 0 X 1 NOVORIZONTINO



CRICIÚMA - Airton; César Martins, Marcinho e Luciano Castán; Willean Lepo (Hiago Alves), Ronald (Gabriel Capella), Gui Lobo (Waguininho) e Jean Irmer; Otero (Jhonata Robert), Yuri Tanque (Diego Gonçalves) e Fellipe Mateus. Técnico: Umberto Louzer.



NOVORIZONTINO - Jordi; Madson (Alvariño), Carlinhos, Eduardo Brock e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Rômulo (Juninho); Reidiney (Ronald Barcellos), Robson (Carlão) e Diego Galo (Maykon). Técnico: Enderson Moreira.



GOL - Juninho, aos 23 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Ronald (Criciúma); Sander, Juninho e Alvariño (Novorizontino).



CARTÃO VERMELHO - Jean Irmer (Criciúma).



ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).



RENDA - R$ 272.060.



PÚBLICO - 14.092 torcedores.



LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

Veja também