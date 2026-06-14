Novorizontino x Náutico: confira escalações e onde assistir
Confronto será disputado do Jorge Ismael de Biasi, pela Série B do Campeonato Brasileiro
Depois de torcerem pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no duelo diante do Marrocos, os pernambucanos voltam suas atenções para os jogos do Trio de Ferro nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), outro time que veste uniforme amarelo estará em campo. O Novorizontino será o adversário do Náutico na Segundona, em jogo disputado no Jorge Ismael de Biasi.
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Após o tropeço por 1x0 diante do Fortaleza, no Esporte da Sorte Aflitos, o Náutico deixou o G6, caindo para o sétimo lugar, com 19 pontos. O Novorizontino é o quinto, com 20.
“Sabemos que será um confronto direto (pelo G6), mas vamos para ganhar os três pontos. É um jogo difícil. Vimos o time deles jogando contra o Goiás. É bem competitivo, mas temos convicção do trabalho que estamos fazendo”, afirmou o zagueiro Betão.
Para o confronto, o Náutico não terá o zagueiro Mateus Silva. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e está suspenso. Sem o defensor, a tendência é que Wanderson seja o titular na zaga ao lado de Betão. Igor Fernandes voltou a ser utilizado na lateral esquerda.
Em compensação, o Náutico terá o retorno do atacante Victor Andrade. O jogador cumpriu suspensão automática diante do Fortaleza e volta a ficar à disposição da equipe. Com o retorno de Vitor, Junior Todinho deve retornar ao banco de reservas. Vinícius e Derek completam o ataque.
Retorno
Após ficar afastado dos treinamentos do Náutico por conta de um agressão ao meia Felipe Redaelli, o volante Luiz Felipe foi reintegrado ao elenco alvirrubro e volta a ficar à disposição da equipe para o restante da temporada.
Ficha técnica
Novorizontino
Jordi; Castrillón, Carlinhos (Gabriel Bahia), Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Rômulo e Diego Galo; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira
Náutico
Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Dodô; Vinícius, Victor Andrade e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos
Local: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)
Horário: 19h
Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (ambos de SC)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Transmissão: ESPN/Disney+, Rede TV e SportyNet