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Futebol

Novorizontino x Náutico: confira escalações e onde assistir

Confronto será disputado do Jorge Ismael de Biasi, pela Série B do Campeonato Brasileiro

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Time do Náutico nos AflitosTime do Náutico nos Aflitos - Foto: Rafael Vieira/CNC

Depois de torcerem pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no duelo diante do Marrocos, os pernambucanos voltam suas atenções para os jogos do Trio de Ferro nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), outro time que veste uniforme amarelo estará em campo. O Novorizontino será o adversário do Náutico na Segundona, em jogo disputado no Jorge Ismael de Biasi.

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Após o tropeço por 1x0 diante do Fortaleza,  no Esporte da Sorte Aflitos, o Náutico deixou o G6, caindo para o sétimo lugar, com 19 pontos. O Novorizontino é o quinto, com 20.

“Sabemos que será um confronto direto (pelo G6), mas vamos para ganhar os três pontos. É um jogo difícil. Vimos o time deles jogando contra o Goiás. É bem competitivo, mas temos convicção do trabalho que estamos fazendo”, afirmou o zagueiro Betão.

Para o confronto, o Náutico não terá o zagueiro Mateus Silva. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e está suspenso. Sem o defensor, a tendência é que Wanderson seja o titular na zaga ao lado de Betão. Igor Fernandes voltou a ser utilizado na lateral esquerda. 

Em compensação, o Náutico terá o retorno do atacante Victor Andrade. O jogador cumpriu suspensão automática diante do Fortaleza e volta a ficar à disposição da equipe. Com o retorno de Vitor, Junior Todinho deve retornar ao banco de reservas. Vinícius e Derek completam o ataque.

Retorno

Após ficar afastado dos treinamentos do Náutico por conta de um agressão ao meia Felipe Redaelli, o volante Luiz Felipe foi reintegrado ao elenco alvirrubro e volta a ficar à disposição da equipe para o restante da temporada.

Ficha técnica

Novorizontino

Jordi; Castrillón, Carlinhos (Gabriel Bahia), Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Rômulo e Diego Galo; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira

Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Dodô; Vinícius, Victor Andrade e Derek. Técnico: Hélio dos  Anjos

Local: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (ambos de SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: ESPN/Disney+, Rede TV e SportyNet

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