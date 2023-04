A- A+

Futebol Novorizontino x Sport: veja onde assistir e escalações dos times Partida marcará a estreia do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro

Após ficar fora das duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro por conta dos compromissos pelas finais do Campeonato Pernambucano, o Sport finalmente estreará na competição. O Leão encara o Novorizontino, domingo (30), no Jorge Ismael De Biasi, às 15h30.

Na iminência de disputar o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, na próxima quarta (3), contra o Ceará, na Ilha do Retiro, o Sport deve poupar alguns titulares diante do Novorizontino.

Atletas que estão atuando em sequência, casos do zagueiro Sabino, do volante Fabinho, dos meias Jorginho e Luciano Juba, além do atacante Vagner Love não devem entrar em campo. O lateral-esquerdo Igor Cariús e o volante Ronaldo, que começaram no banco de reservas diante do Coritiba, no jogo anterior da Copa do Brasil, também são dúvida.

Enderson também não confirmou se o lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho, poupados do confronto, enfrentarão o Novorizontino. Quem é desfalque certo é o atacante Facundo Labandeira. O uruguaio sofreu uma contusão no joelho direito na final do Pernambucano e ficará afastado oito semanas dos gramados.

Onde assistir?

O confronto entre Novorizontino e Sport será transmitido no Premiere FC e pelo aplicativo “Dale App”.

Prováveis escalações



Novorizontino

Jordi; Andriano Martins, César Martins e Ligger; Raul Prata, Geovane, Marlon, Denner; Aylon, Léo Tocantins e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista



Sport

Jordan; Ewerthon, Chico, Renzo (Alisson) e Felipinho; Fábio Matheus, Pedro Martins e Matheus Vargas; Paulinho, Wanderson e Gabriel Santos.. Técnico: Enderson Moreira



Local: Jorge Ismael De Biasi (Novo Horizonte/SP)

Horário: 15h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Marcyano da Silva Vicente e Sidmar dos Santos Meurer (ambos de MG).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere FC e Dale App

