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Série B Novorizontino x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Tigre e Leão fazem confronto direto na luta pela permanência no G-6 da Segundona

Consolidação. Isso é o que o Sport busca dentro da Série B do Brasileiro para seguir ao menos no grupo de classificação dos playoffs do acesso. Para isso, nada melhor que um confronto direto, que pode elevar ainda mais a confiança do elenco dirigido pelo técnico Gilmar Dal Pozzo. Às 20h30 desta sexta-feira (28), o Rubro-negro visita o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 25ª rodada do campeonato.

Comandado pelo ex-técnico do Sport, Enderson Moreira, o Tigre chega ao confronto na quarta colocação, com 40 pontos, e de goleada fora de casa sobre o Athletic-MG, por 4x1. O Leão, por sua vez, está duas posições abaixo, com 38 pontos ganhos, e na última rodada derrotou o América-MG, na Ilha, por 3x0.

Além de Enderson, o lateral-direito Madson e o lateral-esquerdo Sander, também passaram pelo clube. O primeiro chegou no fim de março deste ano e deixou a equipe pernambucana no início de agosto.

Escalação repetida

Para buscar um bom resultado longe do Recife, Gilmar Dal Pozzo não deve mexer na formação que iniciou o confronto com o Coelho. A única dúvida girava sobre um possível retorno de Chrystian Barletta. O atacante, no entanto, ainda segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e ficou sob os cuidados do departamento médico leonino na capital pernambucana.

Substituto do camisa 30, Juan Alano será o responsável, mais uma vez, pela criação. Contra o América-MG, inclusive, o recém-chegado contribuiu com duas assistências para os gols de Claudinho e Clayson e ganhou elogios de Dal Pozzo. Em entrevista à comunicação do clube, o jogador projetou o duelo desta sexta como essencial na luta para permanecer no pelotão de cima.

"Vai ser um jogo muito difícil. A vitória em casa deu confiança para o time, e para a torcida também. Mesmo sabendo que será um jogo difícil, a gente espera fazer um ótimo jogo. A expectativa é grande, pois queremos permanecer no G-6", pontuou o meia.

"É um confronto direto e sabemos que vencendo, dependendo da rodada, podemos chegar até o quarto lugar. A gente espera fazer um bom jogo, mesmo sabendo que é uma equipe difícil e que vem jogando junta há um bom tempo, é bem treinada. Temos essas dificuldades em mente, mas esperamos corresponder", prosseguiu Alano.

Ficha técnica

Novorizontino

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Sander; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Robson e Nicolas Careca. Técnico: Enderson Moreira.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Juan Alano; Diego Hernández, Clayson e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Horário: 20h30

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto (ambos do DF)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeira (CE)

Transmissão: ESPN/Disney+

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