Novos reforços do Náutico, "Van Basty" Sousa e Cléo Silva já estão regularizados

A- A+

O Náutico oficializou nesta terça (19) a contratação do volante Sousa, de 29 anos, que estava no Santo André. O jogador, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição para o restante da temporada - com exceção das finais do Campeonato Pernambucano. Quem também está regularizado é o atacante Cleo Silva, outra novidade no elenco alvirrubro.



A dupla já está apta, ao menos na documentação, para reforçar o elenco do técnico Allan Aal na reta final da Copa do Nordeste. Nesta quarta (20), o Nautico enfrenta o Sport, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada. O Timbu é o quarto do Grupo B, com cinco pontos.





Nome de craque



O sobrenome é comum no futebol brasileiro, mas o Sousa do Náutico na verdade se chama “Van Basty”, uma homenagem ao icônico atacante holandês, Marco van Basten. O brasileiro de Oliveldos, na Paraíba, porém, escolheu atuar como volante.

Tem cara nova pintando nos Aflitos. Sousa é volante, tem 29 anos e chega pra reforçar o nosso elenco. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/Ag83FgqTg7 — Náutico (@nauticope) March 19, 2024

Veja também

Lesão Real Madrid: Courtois rompe menisco do joelho direito