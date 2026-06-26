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Folha Conteúdo Novotel Recife Marina promove nova edição da Arena Novotel Experience com Brasil x Japão Programação será na segunda-feira (29), com show de JR. Menezes, e tem início às 13h

Após o sucesso das três primeiras edições, todas com ingressos esgotados, o Novotel Recife Marina mantém a programação da Arena Novotel Experience e convida os torcedores para acompanhar mais um desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

Com o Brasil classificado para a próxima fase da competição, o evento acontece na próxima segunda-feira (29), a partir das 13h, no Novotel Recife Marina, no Cais de Santa Rita. A programação contará com transmissão da partida entre Japão x Brasil em telão, show do cantor JR Menezes, além de gastronomia exclusiva, drinks temáticos e uma vista privilegiada para o Recife.

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“A Arena Novotel Experience segue reunindo apaixonados por futebol em uma experiência completa. À medida que a Seleção Brasileira continuar avançando na 2ª fase, novos encontros serão confirmados para que você siga torcendo com a gente em grande estilo”, destaca Luiz Gustavo Alves, gerente-geral do Novotel Recife Marina.

Os ingressos custam R$ 220 por pessoa, com R$ 150 revertidos em consumação durante o evento, e estão disponíveis na plataforma Ticket Simples.

Serviço

Arena Novotel Experience – Copa do Mundo 2026

Data: 29 de junho de 2026 (segunda-feira)

Jogo Japão x Brasil

Abertura: 13h

Atração musical: JR Menezes

Local: Novotel Recife Marina

Ingresso: R$ 220 (com R$ 150 em consumação)

Vendas: https://www.ticketsimples.com/ingressos/arena-novotel-experience-brasil-e-japao

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