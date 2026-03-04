A- A+

estádio Nubank vai virar nome do estádio do time de Messi em Miami em meio à expansão para os EUA Fintech dará nome ao estádio que está sendo construído na cidade, que terá o nome de Nu Staduim, com inauguração prevista para 4 de abril.

Com o processo de expansão para os Estados Unidos, o Nubank anunciou nesta quarta-feira (4), uma parceria de longo prazo com o time de futebol Inter de Miami, casa do jogador Lionel Messi. Pelo acordo, a fintech dará nome ao estádio que está sendo construído na cidade, que terá o nome de Nu Staduim, com inauguração prevista para 4 de abril.

"Para o Nubank, a parceria é um marco significativo em sua estratégia de crescimento internacional e reforça o compromisso de longo prazo com os Estados Unidos", ressalta um comunicado da fintech. O acordo ocorre após o Nubank pedir em setembro do ano passado uma licença bancária nacional ao Escritório do Controlador da Moeda (OCC, do inglês Office of the Comptroller of the Currency) dos EUA. A fintech conseguiu aprovação condicional 121 dias depois, em janeiro.

O aval da OCC é apenas o primeiro passo. Agora, falta o sinal verde do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e o da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), responsável por dar seguro de depósito aos clientes dos bancos americanos.

Na semana passada, em conversa com o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o diretor financeiro da fintech Guilherme Lago disse que o Nubank trabalha com a perspectiva de obter a licença bancária completa no país em 2027, se for considerado o prazo médio que costuma sair, entre um e dois anos após o pedido. O banco já opera na Colômbia e no México, além do Brasil. Ao todo, tem 131 milhões de clientes.

"O Nu Stadium vai ancorar nossa marca nos Estados Unidos, permitindo o engajamento com uma comunidade diversa e internacional enquanto construímos a plataforma de serviços financeiros mais influente do mundo", afirma na nota a cofundadora, Cristina Junqueira, que será a responsável pela operação nos EUA.

"A abertura do novo estádio é um momento realmente especial em nossa jornada. O Nu Stadium será um lar para a família Inter Miami e um lugar que lembrará a todos sobre a liberdade de sonhar", comenta no comunicado o coproprietário do Inter Miami, David Beckham.

Além do 'naming rights' do estádio, o acordo prevê outras frentes de ativação de marca. Por exemplo, o logotipo do Nu aparecerá nas costas da camisa do Inter Miami, que segundo o comunicado já é uma das mais vendidas no futebol mundial.

