Corrida Núbia repete pódio na São Silvestre e prevê título no futuro: "Vou voltar e vencer essa prova" Brasileira de apenas 23 anos conquistou a terceira colocação da tradicional corrida em São Paulo

O Brasil não conseguiu conquistar o topo do pódio nesta edição centenária da São Silvestre, realizada na manhã desta quarta-feira, mas cumpriu um bom papel com a terceira colocação tanto no masculino como no feminino.

Núbia de Oliveira, que repetiu a colocação do ano passado, fez um discurso otimista e disse que o primeiro lugar em provas futuras da tradicional corrida paulistana está entre os seus objetivos.

"Estou feliz com a minha colocação porque eu sei o quanto me dediquei e trabalhei. A gente vai voltar aqui. Eu tenho apenas 23 anos e acredito que eu vou voltar aqui e vencer essa prova", disse Núbia após a corrida em entrevista à TV Globo.



O tom do discurso da atleta brasileira se reflete na melhora do seu desempenho em relação ao ano passado, no percurso pelas ruas da capital paulista.

"Foi uma excelente prova graças a Deus. Meu objetivo era chegar aqui e ser melhor do que ano passado e melhorei a minha marca. Não consegui o lugar mais alto do pódio, mas acredito e tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer", comentou.



Na entrevista, Núbia deu um panorama do que foi a prova, que teve como vencedora a atleta da Tanzania, Sisilia Panga, que dominou a corrida de ponta a ponta, e superou a queniana Cynthia Chemweno, segunda colocada.



"Foi uma prova bem forte, consegui resistir três quilômetros com as africanas. O início da corrida foi bem intenso, mas busquei administrar durante todo o percurso. Tentei buscar a africana (no final), mas infelizmente não consegui" afirmou a corredora.

