Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Corrida

Núbia repete pódio na São Silvestre e prevê título no futuro: "Vou voltar e vencer essa prova"

Brasileira de apenas 23 anos conquistou a terceira colocação da tradicional corrida em São Paulo

Reportar Erro
Brasileira Núbia de Oliveira ficou em terceiro lugar na centésima edição Corrida de São Silvestre 2025Brasileira Núbia de Oliveira ficou em terceiro lugar na centésima edição Corrida de São Silvestre 2025 - Foto: Miguel Schincariol/AFP

O Brasil não conseguiu conquistar o topo do pódio nesta edição centenária da São Silvestre, realizada na manhã desta quarta-feira, mas cumpriu um bom papel com a terceira colocação tanto no masculino como no feminino.

Núbia de Oliveira, que repetiu a colocação do ano passado, fez um discurso otimista e disse que o primeiro lugar em provas futuras da tradicional corrida paulistana está entre os seus objetivos.

Leia também

• Após 3º lugar na São Silvestre, Fábio Jesus vê falta de apoio no atletismo: "Treinei na rua"

• São Silvestre 2025 tem campeões da Etiópia e da Tanzânia; brasileiros conquistam o terceiro lugar

• Com recorde de atletas, corrida de São Silvestre terá centésima edição

"Estou feliz com a minha colocação porque eu sei o quanto me dediquei e trabalhei. A gente vai voltar aqui. Eu tenho apenas 23 anos e acredito que eu vou voltar aqui e vencer essa prova", disse Núbia após a corrida em entrevista à TV Globo.

O tom do discurso da atleta brasileira se reflete na melhora do seu desempenho em relação ao ano passado, no percurso pelas ruas da capital paulista.

"Foi uma excelente prova graças a Deus. Meu objetivo era chegar aqui e ser melhor do que ano passado e melhorei a minha marca. Não consegui o lugar mais alto do pódio, mas acredito e tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer", comentou.

Na entrevista, Núbia deu um panorama do que foi a prova, que teve como vencedora a atleta da Tanzania, Sisilia Panga, que dominou a corrida de ponta a ponta, e superou a queniana Cynthia Chemweno, segunda colocada.

"Foi uma prova bem forte, consegui resistir três quilômetros com as africanas. O início da corrida foi bem intenso, mas busquei administrar durante todo o percurso. Tentei buscar a africana (no final), mas infelizmente não consegui" afirmou a corredora.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter