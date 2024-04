Nuggets eliminam os Lakers e garantem vaga nas semifinais da Conferência Oeste da NBA

A- A+

Com uma cesta decisiva de Jamal Murray na madrugada desta terça-feira (30), o Denver Nuggets cumpriu o seu objetivo na Ball Arena. A franquia do Colorado derrotou o Los Angeles Lakers por 108 a 106 e fechou a série sobre o rival em 4 a 1 nesta primeira fase de playoffs da NBA.



O resultado definiu o cruzamento de uma das semifinais da Conferência Oeste. Os Nuggets vão enfrentar o Minnesota Timberwolves, que superou o Phoenix Suns varrendo o adversário desta etapa da competição com quatro triunfos em quatro confrontos.



Personagem da partida, Jamal Murray quase não esteve em quadra. Sua atuação ficou ameaçada por causa de uma lesão na panturrilha Dúvida até momentos antes do duelo, foi dele a cesta que determinou a vitória.

Após a classificação, o jogador preferiu valorizar o rival nesta série de playoffs. "Um salve para os Lakers. Eles nos deram uma ótima série. Esses são momentos com os quais sonhamos desde criança", disse Murray.



Vibrante e focado na partida, ele anotou 12 dos primeiros 16 pontos de sua equipe. Após terminar o duelo como cestinha (32), o armador comentou sobre os momentos que antecederam a partida.



"Cheguei um pouco mais cedo para ver se conseguiria jogar e senti que poderia ir para a partida. Meus companheiros não queriam que eu arriscasse, mas deu tudo certo", disse Murray, que fez o aquecimento com uma bolsa de gelo amarrada na panturrilha.



Embalado pela vitória no último encontro, os Lakers imprimiram um ritmo forte desde o início. Com uma atuação inspirada de LeBron James, os visitantes incomodaram a marcação do Denver e a partida teve uma primeira parte bastante intensa.



LeBron comandou a sua equipe e foi eficiente tanto nos arremessos, (30 pontos), quanto nas assistências (11). No garrafão, o destaque ficou por conta de Anthony Davis, que pegou 15 rebotes.



Mas em um embate que contou com 16 mudanças de liderança no placar, a definição viria somente no fim. E coube a Murray esse desfecho. Com a partida empatada em 106 pontos, ele acertou um arremesso a 3,6 segundos do fim e definiu a vitória.

Leia também • Timberwolves vencem jogo 4 sobre os Suns e avançam às semifinais dos playoffs da NBA

Quem também garantiu a vaga à fase seguinte de playoffs pelo lado oeste foi o Oklahoma City Thunder, que derrotou o New Orleans Pelicans por 97 a 89. A varrida foi confirmada com mais uma atuação convincente de toda a equipe, que emplacou 4 a 0 sobre o rival.



Após um primeiro tempo equilibrado, Shai Gilgeous-Alexander fez a diferença na etapa complementar. Mesmo com o tornozelo machucado, o armador canadense comandou a sua equipe na varrida sobre os Pelicans. Quem também garantiu a vaga à fase seguinte de playoffs pelo lado oeste foi o, que derrotou opor. A varrida foi confirmada com mais uma atuação convincente de toda a equipe, que emplacousobre o rival.Após um primeiro tempo equilibrado,fez a diferença na etapa complementar. Mesmo com o tornozelo machucado, o armador canadense comandou a sua equipe na varrida sobre os Pelicans.

Oklahoma City Thunder também avança de fase. Foto: JEFF HAYNESNBAE / Getty ImagesGetty Images via AFP.



Em outro jogo da rodada de playoffs, o Boston Celtics derrotou o Miami Heat por 102 a 88 e está muito próximo de avançar de fase na Conferência Leste. A equipe abriu uma vantagem de 3 a 1 na série, mas sofreu uma baixa importante.



Kristaps Porzingis deixou a quadra com uma lesão no calcanhar e vai passar por um exame de imagem para avaliar a gravidade da contusão. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, em Boston.

Apesar da vitória dos Celtics, Kristaps Porzingis deixou a quadra lesionado. Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.



Confira os jogos desta segunda (29):



Miami Heat 88 x 102 Boston Celtics



New Orleans Pelicans 89 x 97 Oklahoma City Thunder



Denver Nuggets 108 x 106 Los Angeles Lakers



Acompanhe os jogos desta terça (30):



New York Nicks x Philadelphia 76ers



Cleveland Cavaliers x Orlando Magic



Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Veja também

Caso Gabigol Defesa consegue efeito suspensivo, e Gabigol está liberado para atuar pelo Flamengo