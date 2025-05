Nuggets e Knicks surpreendem favoritos nas semifinais dos playoffs da NBA

A- A+

Dois dos confrontos de semifinais dos playoffs da NBA começaram com surpresas na noite desta segunda-feira (5). O Boston Celtics, diante do New York Knicks, em duelo resolvido somente na prorrogação, e o Oklahoma City Thunder, contra o Denver Nuggets, foram derrotados em casa no jogo 1 das séries.



Dono da melhor campanha da temporada regular, o Thunder foi superado pelo apertado placar de 121 a 119 após uma forte reação dos Nuggets a partir do segundo tempo. A virada foi comandada por Nikola Jokic e Aaron Gordon. O primeiro, forte candidato a MVP da temporada, anotou um "double-double" de 42 pontos e 22 rebotes - se tornou o quarto jogador a ter ao menos 40 pontos, 20 rebotes e cinco assistências numa partida de playoffs.

Nikola Jokic é acima de tudo, normalizar o anormal.



Tinha um bom arremesso, viu o J-Dub se recuperar, teve a paciência pra partir o contato, se livrar, e no momento exato evitar que a cobertura no aro o impedisse.



pic.twitter.com/S9uBqU7QPz — Pisou Na Linha (@pisounalinha) May 6, 2025





Na outra partida desta segunda, os favoritos também saíram de quadra derrotados em jogo dramático. Segundo melhor time da Conferência Leste e atual campeão da NBA, o Boston Celtics foi batido pelo New York Knicks por 108 a 105, na prorrogação, após empate em 100 a 100 no tempo normal.



No terceiro quarto, os Celtics chegaram a liderar o placar com 20 pontos de vantagem. A reação dos Knicks, contudo, foi surpreendente, sob a liderança de OG Anunoby e Jalen Brunson, cestinhas da partida, com 29 pontos cada. Karl-Anthony Towns e Josh Hart registraram um "double-double" cada: 14 pontos e 13 rebotes, e 14 pontos e 11 rebotes, respectivamente.

JALEN BRUNSON DE NOVO!



O TRABALHO DE PÉS DESSE CARA É UM NEGÓCIO DE MALUCO.



Consegue a separação MÍNIMA, pune Horford.



O KNICKS VIVE O MOMENTO, CORRA PARA BOSTON! pic.twitter.com/b23lWuWBLA — Pisou Na Linha (@pisounalinha) May 6, 2025

Veja também