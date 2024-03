Nuggets vencem e assumem a ponta da Conferência Oeste; Kings impõem tabu na NBA

A- A+

O Denver Nuggets conseguiu um importante resultado na madrugada desta quinta-feira ao derrotar o Miami Heat, fora de casa, e alcançar a liderança da Conferência Oeste ultrapassando o Oklahoma City Thunder. Em outro jogo da rodada regular da NBA, o Sacramento Kings emplacou um tabu sobre o Los Angeles Lakers: venceu os quatro confrontos diante do rival na temporada.



Jogando um basquete contundente e com grande volume de jogo, o Denver Nuggets bateu o Miami Heat por 100 a 88 e confirmou o seu bom momento na competição. Michael Porter foi quem mais pontuou na partida ao marcar 25 pontos e ainda pegar sete rebotes.



Depois de encerrar o primeiro tempo em vantagem (50 a 44), o Denver permitiu a reação do Miami Heat que virou o placar. Os visitantes, no entanto, definiram o triunfo ao acelerar o ritmo e contar com os chutes certeiros de Nikola Jokic, Aaron Gordon e Reggie Jackson.



Já o Miami Heat perdeu o seu quarto confronto consecutivo no torneio e aparece estacionado na oitava colocação da Conferência Leste. O melhor da equipe na derrota foi Bam Adebayo. Ele fez 17 pontos, conseguiu 13 rebotes e contribuiu com 13 assistências.

Em outro jogo da rodada, o Sacramento Kings ganhou do Los Angeles Lakers por 120 a 107 em noite de Domantas Sabonis. Com um "triple-double", ele deixou a quadra com 17 pontos, 19 rebotes e dez assistências.



O resultado marca a soberania dos Kings sobre o rival nos últimos tempos. A franquia de Sacramento venceu sete dos últimos oito jogos contra o Lakers, incluindo uma sequência de quatro partidas nesta temporada.



O técnico do Kings, Mike Brown, destacou a atuação de Domantas Sabonis no duelo. "Foi um jogo incrível contra um time muito, muito físico. Ele (Sabonis) estava sendo atropelado, esbarrado e tudo mais e simplesmente não desistiu."



O resultado deixa o Sacramento Kings no sexto posto da Conferência Oeste, três posições acima do Lakers na classificação.



Tentando justificar mais uma derrota para o rival, Darvin Ham reconheceu a fragilidade dos Lakers. Segundo o treinador, o time oscilou demais em momentos decisivos da partida.



"Não posso pular detalhes. Tínhamos alguns jogadores que não chutavam bem como costumam fazer. Mas apenas no sentido do basquete coletivo, já temos que pensar no próximo jogo", afirmou o treinador.



Confira os resultados desta quarta (13):



Detroit Pistons 113 x 104 Toronto Raptors



Orlando Magic 114 x 106 Brooklyn Nets



Indiana Pacers 129 x 132 Chicago Bulls



Miami Heat 88 x 100 Denver Nuggets



Memphis Grizzlies 98 x 110 Charlotte Hornets



New Orleans Pelicans 95 x 116 Cleveland Cavaliers



Dallas Mavericks 109 x 99 Golden State Warriors



Portland Trail Blazers 106 x 102 Atlanta Hawks



Sacramento Kings 120 x 107 Los Angeles Lakers



Acompanhe os jogos desta quinta (14):



Boston Celtics x Phoenix Suns



Chicago Bulls x Los Angeles Clippers



Houston Rockets x Washington Wizards



Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers



Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks



