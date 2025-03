Nuggets superam desfalques e arrancam vitória fora de casa contra Golden State Warriors na NBA

A- A+

Superação. Essa é a melhor definição para caracterizar o resultado positivo que o Denver Nuggets obteve na noite desta segunda-feira (17), no Chase Center, em São Francisco, ao derrotar o Golden State Warriors por 114 a 105 em jornada brilhante de Aaron Gordon na NBA.



Cestinha do confronto ao marcar 38 pontos, ele se multiplicou em quadra para suprir as ausências de Nikola Jokic e Jamal Murray. Além do capricho nos arremessos, o ala-pivô ainda contribuiu com seis rebotes e três assistências em um confronto em que a atuação coletiva foi o ponto forte dos Nuggets.

AG jabs, drives, then hits the fadeaway middy pic.twitter.com/CMhVeWF3Rb — Denver Nuggets (@nuggets) March 18, 2025



Russell Westbrook também se destacou na casa do rival ao sacramentar mais um "triple-double" nesta temporada regular com 12 pontos, 11 rebotes e ainda 16 assistências.



Na classificação, o triunfo foi importante para manter a franquia na terceira posição da Conferência Oeste. Com o tropeço diante de sua torcida, os Warriors figuram na sexta colocação.



Após a derrota, o técnico Steve Kerr reconheceu o baixo rendimento de sua equipe e demonstrou certa preocupação com Stephen Curry. Dois jogos após se tornar o primeiro jogador na história da NBA a atingir quatro mil cestas de três pontos, ele não conseguiu liderar a equipe diante dos visitantes.

"Steph está cansado e está nos carregando há um mês. Precisamos dar um descanso para ele. Você pode perceber que ele não tem energia agora", afirmou o treinador em um tom de preocupação.

E, de fato, essa temporada não tem sido fácil para Curry. O jogador sofreu com dores frequentes no joelho direito, além de uma lombalgia que têm se agravado nas últimas partidas.





Em uma rodada que contou com mais nove partidas, Luka Doncic voltou a fazer a diferença em favor dos Los Angeles Lakers no triunfo de 125 a 109 sobre o San Antonio Spurs. Ele ficou muito perto de cravar um "triple-double" ao fazer 21 pontos, pegar nove rebotes e dar 14 assistências.



Austin Reaves também foi decisivo ao fechar o encontro como cestinha da partida (30). Com o resultado positivo, os Lakers chegaram a 42 vitórias em 67 partidas, ocupam o quarto posto e tentam encostar no Denver Nuggets, terceiro colocado no Oeste.



Já o San Antonio Spurs vive um cenário completamente diferente. Na 13ª posição da mesma conferência, a franquia ocupa as últimas colocações do lado Oeste. No jogo, Stephon Castle foi quem mais pontuou pela equipe com 23 pontos.



Em um dos jogos mais emocionantes da rodada, o Houston Rockets precisou da prorrogação para superar o Philadelphia 76ers por 144 a 137, no Toyota Center. O time da casa chegou a amargar uma desvantagem de 25 pontos, mas obteve uma arrancada no final para buscar a recuperação.



Com 30 pontos cada, Jalen Green e Jabari Smith comandaram uma reviravolta e ajudaram os Rockets a emplacar a sétima vitória consecutiva na competição. O triunfo deixa a franquia na segunda colocação do Oeste.

BIG SHOT BARI pic.twitter.com/c08qG1Z3Uz — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 18, 2025



Apesar da 13ª posição da Conferência Leste, os Sixers tiveram em Quentin Grimes o destaque da partida. Ele conseguiu dois recordes na carreira ao fazer 46 pontos e pegar 13 rebotes. O empenho, no entanto, não foi suficiente para levar o seu time à vitória



Confira os resultados da noite desta segunda:

New York Knicks 116 x 95 Miami Heat

Houston Rockets 144 x 137 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 130 x 132 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 81 x 127 Detroit Pistons

Utah Jazz 97 x 111 Chicago Bulls

Golden State Warriors 105 x 114 Denver Nugget

Phoenix Suns 129 x 89 Toronto Raptors

Sacramento Kings 132 x 122 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 112 x 97 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 125 x 109 San Antonio Spurs



Acompanhe os jogos desta terça (18):

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

