Denver Nuggets x Los Angeles Lakers pela final da Conferência Oeste da NBA; saiba onde assistir

A disputa da final da Conferência Oeste da NBA tem início nesta terça-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília). Los Angeles Lakers e Denver Nuggets se enfrentam na Ball Arena, em Denver.

Apenas o sétimo colocado na temporada regular, os Lakers chegam com força nessa final após superar grandes adversários no meio do caminho.

Primeiro passou pelo Memphis Grizzlies, segunda melhor campanha da temporada regular, e depois teve o duelo contra o Golden State Warriors. Na disputa entre os astros Lebron James e Stephen Curry, deu Lebron.

Os Nuggets tem sua força baseada na qualidade de Nikola Jokic. O sérvio já foi eleito duas vezes MVP da NBA e detém o recorde como o pivô com maior número de triplos-duplos da história dos playoffs (11).

Prováveis escalações

Los Angeles Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Jarred Vanderbilt e Anthony Davis.

Denver Nuggets: Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Onde assistir: ESPN2 (tv fechada) e Star+ (streaming).

Tabela da série final

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Jogo 1 - 16 de maio às 21h30 em Denver

Jogo 2 - 18 de maio às 21h30 em Denver

Jogo 3 - 20 de maio às 21h30 em Los Angeles

Jogo 4 - 22 de maio às 21h30 em Los Angeles

* Jogo 5 24 de maio às 21h30 em Denver

* Jogo 6 26 de maio às 21h30 em Los Angeles

* Jogo 7 28 de maio às 21h30 em Denver

* se necessário



