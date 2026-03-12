A- A+

TÊNIS Número 1 do mundo, Alcaraz exalta partida de João Fonseca contra Sinner: "Jogou um grande tênis" Brasileiro deu trabalho para segundo colocado do ranking ATP, mas acabou eliminado do Masters 1000 de Indian Wells

Apesar da derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6(8/6) e 7/6(7/4), e da eliminação na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, a boa atuação de João Fonseca contra Jannik Sinner, número 2 do mundo, segue sendo destaque no tênis. Desta vez, o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, elogiou a partida do jovem brasileiro

— Eu vi um pouco da partida. Não consegui assistir inteira, mas vi que o João (Fonseca) jogou um grande tênis. Quando alguém joga de igual para igual com Jannik, com 7/6 e 7/6, isso significa que ele teve que jogar muito bem e ter um desempenho realmente muito bom — comentou Carlos Alcaraz.

Alcaraz também destacou a evolução apresentada por João Fonseca e projetou o futuro do brasileiro no tênis. Atualmente, o jovem de 19 anos é o número 35 do mundo.

— Fico muito feliz em ver o João evoluindo e vê-lo neste tipo de partida, neste nível. Sou uma pessoa que gosta de ver os jogadores evoluindo como pessoa e atleta. Ele é muito jovem e vai aprender muito com essa experiência. Fico realmente muito feliz em ver onde o João está agora. Com certeza vamos ver mais dele no futuro — completou Alcaraz.

No fim do ano passado, Carlos Alcaraz e João Fonseca se enfrentaram no "Miami Invitational", realizado nos Estados Unidos. O número 1 do Brasil fez 5 a 0 no tie-break decisivo, mas sofreu uma reviravolta do melhor tenista do mundo e foi derrotado por dois pontos.

O brasileiro perdeu por 2 sets a 1, parciais 7/5, 2/6 e 10 a 8. A decisão da partida, realizada em uma quadra construída em um estádio de beisebol, ocorreu no super tie-break de 10 pontos.

Carlos Alcaraz é o grande nome do tênis. O espanhol terminou a temporada em primeiro lugar no ranking da ATP, conquistando oito títulos no ano.

Após a partida contra Sinner, o brasileiro também reconheceu que fez um bom jogo e analisou que a diferença da partida foi nos pontos decisivos. Para João, os seus saques no tiebreak poderiam ter sido melhores, mas ele destacou que agora é hora de corrigir os erros para as próximas competições.

— Acho que foi uma bom jogo. Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Quero dizer, joguei um bom tênis e me senti muito bem. Acho que a diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele hoje. Fiz o meu melhor, o melhor que pude. Há algumas coisas para melhorar e estar pronto para a nossa próxima partida, com certeza — reconheceu João Fonseca.

Após ganhar três jogos e ser eliminado em Indian Wells, João tem pela frente o também Masters 1000 de Miami, na Flórida-EUA — a chave principal começará no dia 18 deste mês. No ano passado, o brasileiro chegou à terceira rodada do torneio.

Apesar da boa campanha em Indian Wells, João Fonseca está perdendo quatro posições no ranking da ATP, pois defendia pontos do título do Challenger de Phoenix no ano passado.

Veja também