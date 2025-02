Número 1 do mundo, Jannik Sinner é suspenso de torneios de tênis por caso de doping

A- A+

Número 1 do mundo no tênis, Jannik Sinner aceitou uma suspensão de três meses do tênis depois de admitir que erros de sua equipe o levaram a testar positivo duas vezes para traços da substância proibida clostebol, em março do ano passado.

A suspensão de 9 de fevereiro a 4 de maio significa que Sinner estará livre para jogar no Aberto da França, o segundo Grand Slam da temporada, que começa em 25 de maio, em Roland Garros.

Em uma declaração, Sinner disse que a Agência Mundial Antidoping (Wada) aceitou que ele "não tinha intenção e não obteve nenhuma vantagem competitiva com os dois testes positivos".

Campeão do Aberto da Austrália, Sinner sempre disse que o clostebol entrou em seu organismo quando seu fisioterapeuta usou um spray para tratar um corte e, em seguida, fez massagem e terapia esportiva em seu corpo.

"Este caso estava pairando sobre mim há quase um ano, e o processo ainda tinha muito tempo para correr com uma decisão talvez apenas no final do ano", disse Sinner. "Sempre aceitei que sou responsável pelo meu time e percebo que as regras rígidas da Wada são uma proteção importante para o esporte que amo. Com base nisso, aceitei a oferta da Wada de resolver esses procedimentos com base em uma sanção de 3 meses.

A Wada disse separadamente que "Sinner não pretendia trapacear", mas que ele cumpriria sua suspensão, pois é responsável pelas ações de sua comitiva.

O acordo entre Sinner e a Wada significa que Sinner poderá jogar diante de seus fãs no Aberto de Roma, que começa logo após o fim de sua suspensão e é o último grande torneio de saibro antes de Roland Garros.

