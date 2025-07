Número 1 do mundo, Sinner demite preparador que "revelou segredos" e recontrata dispensado por erro

A- A+

Recém-vitorioso em Wimbledon, Jannik Sinner anunciou na manhã desta quarta-feira que vai recontratar o preparador físico Umberto Ferrara. O profissional havia sido demitido há cerca de um ano, depois de o número 1 do mundo no ranking do tênis masculino ser pego no doping.

Na ocasião, o atleta agradeceu pela contribuição de Ferrara em sua carreira, mas destacou não sentir mais confiança no trabalho "por causa dos erros cometidos".

Sinner precisou cumprir uma suspensão de três meses por testar positivo duas vezes para clostebol, em março de 2024.

O italiano disse ter sido exposto à substância proibida por um "erro" de sua equipe, composta à época por Ferrara e pelo fisioterapeuta Giacomo Naldi — este último teria usado, sem saber, um spray com clostebol para tratar um ferimento.

A punição de Sinner foi considerada "leve" por adversários.

A recontratação foi decidida em conjunto com o restante da equipe de Sinner, como parte dos preparativos dele para os próximos torneios, como o Cincinnati M1000 e o US Open.

Ex-preparador "revelou segredos"

Em comunicado, o tenista ressaltou que Ferrara desempenhou um papel fundamental no seu desenvolvimento até o momento, e o retorno do profissional reflete um foco na continuidade e no desempenho de alto nível.

A mudança na equipe ocorre dias depois de o próprio Sinner decidir demitir o antigo preparador físico, Marco Panichi, e seu fisioterapeuta, Ulises Badio, por uma "indiscrição" de Panichi, que supostamente "revelou segredos que não deveriam ter saído do vestiário, especialmente o de Roland Garros".

Segundo o Corriere della Sera, Sinner ficou chateado porque Panichi revelou, em uma de suas entrevistas à imprensa, que o número 1 do mundo chorou por 15 minutos após perder a final de Roland Garros.

