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Tênis Número 1 do tênis feminino, Elena Rybakina desiste do WTA Finals Rybakina já havia sido forçada a desistir do WTA 500 de Tóquio, no final de outubro, devido a uma lesão no pescoço

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 1 do mundo, anunciou neste sábado (7) que desistiu de disputar o WTA Finals, torneio de fim de ano que reúne as oito melhores tenistas da temporada, devido a problemas físicos.

"Estou muito triste em informar aos meus fãs que, infelizmente, preciso desistir do WTA Finals deste ano", declarou a jogadora.

"Foi uma temporada incrível, mas meu corpo simplesmente não está fisicamente pronto para a competição. Vou passar um tempo em casa descansando e me recuperando para me preparar para a temporada de 2027", acrescentou.

Rybakina já havia sido forçada a desistir do WTA 500 de Tóquio, no final de outubro, devido a uma lesão no pescoço.

A tenista cazaque de 27 anos, nascida em Moscou, teve a melhor temporada de sua carreira, conquistando os títulos do Aberto da Austrália, no início do ano, e do US Open, em setembro, feito que a levou ao topo do ranking mundial.

Ela chegava ao WTA Finals, que começa neste domingo em Indian Wells, na Califórnia, com o status de favorita e atual campeã, tendo vencido a bielorrussa Aryna Sabalenka na final de 2025.

Rybakina será substituída pela ucraniana Marta Kostyuk, número 10 no ranking da WTA.

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