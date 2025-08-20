A- A+

TÊNIS Número 10 do mundo, Lorenzo Musetti é o primeiro tenista confirmado no Rio Open 2026 Medalhista de bronze nos Jogos de Paris-2024, italiano jogará a 12ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul

O italiano Lorenzo Musetti, número 10 do mundo, é o primeiro tenista confirmado no Rio Open de 2026, que será realizado no Jockey entre os dias 14 e 22 de fevereiro.

Esta será a segunda participação do jogador no torneio, após a estreia em 2023. Ele chegou a ser anunciado para a edição deste ano, mas precisou desistir por lesão.

- Estamos muito felizes em receber o Musetti de volta ao Rio Open. Desde a lesão que forcou ele a se retirar em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar diante do público brasileiro. Ele tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e confio que fará uma grande campanha em 2026 - disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.





Musetti vive, aos 23 anos, o melhor momento de sua carreira. Medalhista de bronze nos Jogos de Paris-2024, ele se destacou na temporada de saibro deste ano. Foi finalista do Masters 1000 de Monte Carlo e fez semifinais nos Masters de Madri e Roma e em Roland Garros.

Veja também