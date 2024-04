A- A+

Tênis Número 2 do mundo, Sabalenka causa polêmica ao dizer que prefere ver tênis masculino Tenista bielorrussa voltou a ser assunto no mundo do tênis após fala polêmica em coletiva

A tenista Aryna Sabalenka criou uma polêmica no mundo do tênis durante a coletiva de imprensa do Mútua Madrid Open 2024, realizada na última terça-feira (25). A número dois do ranking WTA afirmou que prefere assistir ao tênis masculino do que ao feminino e sua fala causou um alvoroço por parte dos torcedores.

Ao ser questionada sobre fazer parte as três melhores tenistas da categoria feminina — Sabalenka, Swiatek e Rybakina são as integrantes do "Big Three" —, a bielorrussa desconversou e admitiu não assistir aos jogos de suas concorrentes. Sabalenka também apontou que há mais estratégia e é mais interessante de assistir ao tênis masculino.

"Sinto que baixei um pouco o nível dentro desse hipotético "Big Three", este último mês parece mais um Big Two (risos). Porém, estou feliz por fazer parte deste grupo. Eles continuam jogando assim. Eu não assisto os jogos delas... sinto que já joguei o suficiente contra elas e que, se eu enfrentar uma delas novamente, meu treinador vai me mostrar imagens, jogos para analisar e me preparar. Não sou de assistir muito tênis, prefiro assistir tênis masculino do que feminino, sinto que há mais estratégia e é mais interessante de assistir (risos)", disse Sabalenka.

Sabalenka voltou a ser assunto no universo do tênis depois de um mês. Em março, a morte de Konstantin Koltsov, namorado da bicampeã do Australian Open, que faleceu aos 42 anos, chocou o mundo dos esportes. Ele representou a seleção de hóquei no gelo de Belarus nos Jogos de Inverno de 2002 e 2010, além de ter participado de nove mundiais.

Dias depois do acontecimento, Aryna se manifestou sobre a morte do ex-namorado. Os dois tiveram um relacionamento por cerca de três anos e terminaram pouco antes do falecimento do ex-atleta. Em uma publicação nas redes sociais, Sabalenka descreveu a morte de Konstantin como 'impensável tragédia' e disse estar com o 'coração partido'.

Leia a declaração na íntegra:

"A morte de Konstantin é uma tragédia impensável, e embora não estivéssemos mais juntos, meu coração está partido. Por favor, respeitem minha privaidade e da família dele durante esse momento difícil", escreveu ela em seu perfil no Instagram.

Em uma publicação no Instagram em 2022, Sabalenka descreveu o namorado como “o melhor homem do mundo” e disse que ele “me faz feliz todos os dias”. De acordo com o site People, os dois estavam juntos desde junho de 2021. Ele deixa três filhos de um relacionamento anterior.

