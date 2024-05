A- A+

INTERNACIONAL Número 2 do mundo, Sabalenka curte GP da Fórmula 1 e assume namoro com empresário brasileiro Tenista circulou no paddock da corrida de Emiglia-Romana com Georgios Frangulis

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, assumiu namoro com o empresário brasileiro Georgios Frangulis, de 35 anos, CEO e fundador da Oakberry, marca de açaí. A atleta publicou fotos do novo casal em suas redes sociais durante o GP de Emiglia-Romana de Fómula 1, no último domingo, em Ímola.

Em sua ida ao Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, Sabalenka visitou os boxes da equipe Haas, fez vídeos do local e fotos com o novo namorado. A corrida foi vencida pelo holandês Max Verstappen, num dia dia homenagens ao piloto brasileiro Ayrton Senna, morto há 30 anos no circuito.

No dia anterior, Sabalenka foi vice-campeã em Roma, do WTA 1000. Na final, ela perdeu para a polonesa Iga Swiatek, número um do mundo.

Desde janeiro, a tenista tem parceria com a marca de açaí de propriedade de Georgios, e ambos já eram vistos juntos pelo circuito nas últimas semanas. Inclusive, ele acompanhou Sabalenka no torneio de Madri e também em Roma.

