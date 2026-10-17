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TÊNIS Número 2 do mundo, Zverev perde para Davidovich e fica fora da final do Masters 1000 de Xangai Tenista espanhol irá encarar o vencedor da partida entre Rafael Jodar e Daniil Medvedev na decisão

Alexander Zverev, número 2 do mundo, foi eliminado na semifinal do Masters 1000 de Xangai neste sábado. O alemão perdeu de virada para o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 26º do ranking da ATP, por 5/7, 6/4 e 6/3.



Com o resultado, o tenista espanhol garantiu vaga em sua segunda final de um torneio deste nível na carreira.

Davidovich, de 27 anos, tentará conquistar seu primeiro título de Masters 1000. Sua única decisão anterior aconteceu em Monte Carlo, em 2022, quando foi derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas.



O espanhol chega à final em Xangai embalado por duas conquistas na temporada: os títulos de Mallorca, na grama, e Chengdu, em quadra dura, há três semanas.



Na decisão neste domingo, Fokina irá encarar o vencedor da partida entre Rafael Jodar e Daniil Medvedev.

Zverev levou o primeiro set após apresentar um saque consistente, com nove aces e sem ceder break points. O alemão conseguiu quebrar o serviço do adversário no momento decisivo, quando Davidovich tentava levar a parcial para o tie-break, e abriu vantagem na partida.

No segundo set, porém, o espanhol elevou o nível de jogo e não se abalou mesmo depois de desperdiçar duas oportunidades de quebra. Davidovich conseguiu quebrar o saque de Zverev no décimo game, fechou a parcial em 6/4 e levou a decisão para o terceiro set.

A virada começou logo no início da parcial decisiva, quando Davidovich voltou a quebrar o serviço do alemão. Com sinais de desgaste físico, Zverev perdeu intensidade e não conseguiu reagir. O espanhol administrou a vantagem até fechar o jogo em 6/3.

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