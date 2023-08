A- A+

Surfe Número 2 do surfe, Ethan Ewing fratura vértebras e pode ficar fora do WSL Finals Australiano se machucou enquanto treinava em Teahupoo, no Taiti

Vice-líder do ranking mundial, o australiano Ethan Ewing está praticamente fora do WSL Finals, a etapa que decide, num mata-mata, o campeão mundial de surfe. O australiano sofreu fratura nas vértebras L3 e L4, segundo o site The West, da Austrália, ao cair em uma onda em Teahupoo, no Taiti.

Ewing estava treinando para a última etapa da temporada regular, que começa nesta sexta-feira em Teahupoo. Ele já desistiu do campeonato, e será substituído pelo taitiano Mihimama Braye. De acordo com o The West, o período de recuperação da lesão dura ao menos seis semanas. O WSL Finals será realizado de 8 a 16 de setembro, em Trestles, na Califórnia.

O líder do ranking, Filipe Toledo, e o número 3, o americano Griffin Colapinto, são outros nomes já garantidos no WSL Finals. João Chianca (4), Yago Dora (5), Gabriel Medina (6), John John Florence (7), Jack Robinson (8), Leo Fioravanti (9) e Ryan Callinan (10) disputam as duas últimas vagas.

