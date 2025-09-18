A- A+

Tênis Número 5 do mundo, Taylor Fritz conta com torcida brasileira na Laver Cup Tenista jogará pelo Time Mundo pela quinta vez, e quer vencer o Time Europa pela terceira vez

A temporada de quadra dura segue a todo vapor. A partir desta sexta-feira, tenistas do mundo todo irão competir na Laver Cup, um torneio amistoso que terá exibições das grandes estrelas atuais. Um dos integrantes do Time Mundo é o norte-americano Taylor Fritz, atual número 5 do ranking da ATP, que terá João Fonseca entre os companheiros de equipe e não poupou elogios ao brasileiro, atual 42º melhor do mundo.

"Acho que ele vai chegar e dar o máximo de si em cada partida, e ele vai incendiar" analisou Fritz em entrevista para a Laver Cup. Prestes a disputar o torneio pelo Time Mundo pela quinta vez, o norte-americano já venceu duas vezes o torneio, em 2022 e 2023, e acredita na química do grupo para vencer o Time Europa. "Estou muito animado para ter ele no time, vamos passar muito tempo juntos e tomara que ele consiga trazer os fãs brasileiros para competir com a gente", projetou.

O Time Mundo tem a lenda do tênis André Agassi como capitão, e Patrick Rafter como vice, comandando os treinamentos, mas sem entrar em quadra. Na equipe, Fritz e João Fonseca têm como companheiros o australiano Alex de Minaur (oitavo no ranking da ATP), o argentino Francisco Cerundolo (21º) e o americanos Alex Michelsen (32º) e Reilly Opelka (62º). E mais um conterrâneo de Fritz está disponível como reserva: Jenson Brooksby, 86º melhor do mundo.



Já o Time Europa, atual campeão, conta com os dois principais nomes do tênis atualmente: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, respectivamente 1º e segundo do ranking da ATP, representando a Espanha e a Itália. O alemão Alexander Zverev (3º melhor do mundo) também está na equipe, ao lado do dinamarquês Holger Rune (11º), do norueguês Casper Ruud (12º), do tcheco Jakub Mensik (17º) e do italiano Flavio Cobolli (25º).

O reserva é o tcheco Tomas Machac (22º) e as lendas francesa Yannick Noah e inglesa Tim Henman são o capitão e o vice, respectivamente. O papel dos líderes da equipe vai além dos treinamentos: eles também escolhem três dos jogadores para sua equipe e fazem o convite (os outros três são determinados pelo ranking). E também decidem a ordem em que os atletas terão seus confrontos, de modo a selecionar os mais capacitados para vencer cada duelo.

Neste ano, o evento acontecerá no Chase Center, em San Francisco, casa do Golden State Warriors. A disputa acontece ao longo do final de semana, e, até domingo, a primeira equipe que somar 13 dos 24 pontos possíveis será declarada campeã. Em caso de empate, uma nova partida valendo o título será disputada.

Veja também