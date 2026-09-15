A- A+

TÊNIS Número 7 do mundo, Flavio Cobolli é o primeiro grande nome confirmado pelo Rio Open de 2027 Vice-campeão de Roland Garros, italiano de 24 anos vem ao saibro carioca pela primeira vez

O Rio Open vai ter novamente um top 10 do mundo no saibro carioca. O italiano Flavio Cobolli é o primeiro grande nome confirmado no ATP 500 de 2027. Atual sétimo colocado no ranking mundial e vice-campeão de Roland Garros, o especialista no piso de terra vai fazer sua estreia no principal torneio de tênis da América do Sul. O evento acontecerá de 13 a 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Aos 24 anos, Cobolli vive a melhor fase da carreira. Nesta temporada, ele foi à final de um Grand Slam pela primeira vez (Roland Garros), foi vice-campeão do ATP 500 de Munique, conquistou o ATP 500 de Acapulco e chegou às semifinais do Masters 1000 de Cincinnati.

Ao todo, ele contabiliza três títulos na carreira: além de Acapulco, ele conquistou o ATP 500 de Hamburgo e no ATP 250 de Bucareste em 2025. Também foi campeão da Copa Davis pela Itália.

— Estou muito animado para disputar o Rio Open. Já ouvi falar muito sobre o torneio e os fãs brasileiros. Vai ser especial fazer minha estreia em um estádio novo e maior. Mal posso esperar para encontrar todo mundo em fevereiro — disse o italiano via assessoria do evento.





Além dos fãs, Cobolli pode encontrar João Fonseca, o grande nome do tênis brasileiro da atualidade. Ambos se enfrentaram duas vezes na carreira, com uma vitória para cada lado. Em junho de 2025, o italiano venceu o brasileiro de virada no ATP 500 de Halle, na primeira rodada do torneio. Meses depois, Fonseca deu o troco na Laver Cup.

Conhecido pelo seu carisma, Cobolli disputará seu primeiro Rio Open diante do maior público do torneio. A organização expandiu a estrutura de 40.000 m² para 67.000 m² na área central do Jockey Club Brasileiro — conhecida como Pião do Prado. A principal novidade é a ampliação da capacidade da quadra central, que passará de 6.200 para 9.500 pessoas (54% a mais).

A quadra 1 também terá sua capacidade ampliada para 2.500 espectadores, um aumento de 110%. Ao todo, o novo complexo contará com quatro quadras de jogos.

— Para o novo ciclo do Rio Open buscamos trazer uma grande novidade e estamos muito felizes com a confirmação do Flavio. Ele vem da melhor temporada na carreira, com resultados expressivos nos grandes torneios o que o coloca perto de uma vaga no ATP Finals. Além de um grande jogador o Flavio é uma figura muito carismática que tenho certeza que o público irá se conectar — disse Luiz Carvalho, diretor do torneio.

Veja também