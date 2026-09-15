Ter, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça15/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Número 7 do mundo, Flavio Cobolli é o primeiro grande nome confirmado pelo Rio Open de 2027

Vice-campeão de Roland Garros, italiano de 24 anos vem ao saibro carioca pela primeira vez

Reportar Erro
Flavio Cobolli durante final de Roland Garros Flavio Cobolli durante final de Roland Garros  - Foto: Alain Jocard / AFP

O Rio Open vai ter novamente um top 10 do mundo no saibro carioca. O italiano Flavio Cobolli é o primeiro grande nome confirmado no ATP 500 de 2027. Atual sétimo colocado no ranking mundial e vice-campeão de Roland Garros, o especialista no piso de terra vai fazer sua estreia no principal torneio de tênis da América do Sul. O evento acontecerá de 13 a 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Aos 24 anos, Cobolli vive a melhor fase da carreira. Nesta temporada, ele foi à final de um Grand Slam pela primeira vez (Roland Garros), foi vice-campeão do ATP 500 de Munique, conquistou o ATP 500 de Acapulco e chegou às semifinais do Masters 1000 de Cincinnati.

Ao todo, ele contabiliza três títulos na carreira: além de Acapulco, ele conquistou o ATP 500 de Hamburgo e no ATP 250 de Bucareste em 2025. Também foi campeão da Copa Davis pela Itália.

— Estou muito animado para disputar o Rio Open. Já ouvi falar muito sobre o torneio e os fãs brasileiros. Vai ser especial fazer minha estreia em um estádio novo e maior. Mal posso esperar para encontrar todo mundo em fevereiro — disse o italiano via assessoria do evento.

 

Leia também

• Ranking da ATP após US Open: Shelton sobe para 4º lugar e João Fonseca cai para 29º

• Saiba quanto Zverev faturou com o título do US Open, conquistado no domingo

• Zverev vence Shelton e conquista seu primeiro US Open

Além dos fãs, Cobolli pode encontrar João Fonseca, o grande nome do tênis brasileiro da atualidade. Ambos se enfrentaram duas vezes na carreira, com uma vitória para cada lado. Em junho de 2025, o italiano venceu o brasileiro de virada no ATP 500 de Halle, na primeira rodada do torneio. Meses depois, Fonseca deu o troco na Laver Cup.

Conhecido pelo seu carisma, Cobolli disputará seu primeiro Rio Open diante do maior público do torneio. A organização expandiu a estrutura de 40.000 m² para 67.000 m² na área central do Jockey Club Brasileiro — conhecida como Pião do Prado. A principal novidade é a ampliação da capacidade da quadra central, que passará de 6.200 para 9.500 pessoas (54% a mais).

A quadra 1 também terá sua capacidade ampliada para 2.500 espectadores, um aumento de 110%. Ao todo, o novo complexo contará com quatro quadras de jogos.

— Para o novo ciclo do Rio Open buscamos trazer uma grande novidade e estamos muito felizes com a confirmação do Flavio. Ele vem da melhor temporada na carreira, com resultados expressivos nos grandes torneios o que o coloca perto de uma vaga no ATP Finals. Além de um grande jogador o Flavio é uma figura muito carismática que tenho certeza que o público irá se conectar — disse Luiz Carvalho, diretor do torneio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter