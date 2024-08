A- A+

Tênis Número um, Iga Swiatek avança no US Open após salvar 3 sets points contra 104ª do mundo Próxima adversária de Swiatek será a japonesa Ena Shibahara

Número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek teve uma partida disputada contra a russa Kamila Rakhimova nesta terça-feira em sua estreia do US Open. Swiatek precisou de uma hora e 52 minutos e salvar três set points para vencer a 104º do ranking por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

No começo do jogo, a polonesa dominou de maneira categórica e logo fez 4 games a 0, cedendo apenas três pontos para a adversária que entrou na chave como lucky loser (perdedora sortuda), após desistência ela era a tenista com o melhor ranking entre as que perderam na última rodada no qualificatório

Rakhimova, então, endureceu o confronto e depois de impedir que a líder do ranking fechasse a partida sacando em 5 a 4 no segundo set chegou a ter três chances para empatar o jogo em 1 set a 1, mas as desperdiçou.

World No. 1 @iga_swiatek saves three consecutive set points and clutches out the win! pic.twitter.com/452cUB8weo — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Em busca de seu segundo título em Nova York, a campeã de 2022 enfrenta a japonesa Ena Shibahara, que veio do qualificatório e ocupa apenas a 217ª posição no ranking. Ex-número 4 do mundo em duplas, Shibahara passou a priorizar as disputas de simples em 2024 e precisou de 3 horas e 17 minutos para derrotar a australiana Daria Saville por 2 a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (8/6).

Em um confronto entre campeãs de Grand Slams, a japonesa Naomi Osaka venceu a décima do mundo Jelena Ostapenko, da Letônia, por 6/3 e 6/2, em seu primeiro triunfo sobre uma top 10 em quatro anos e meio.

Campeã do US Open em 2018 e 2020, Osaka ocupa apenas a 88ª no ranking e precisou de um convite para disputar o torneio. A japonesa, que se afastou das quadras para ser mãe, enfrenta na segunda rodada a checa Karolina Muchova, 52ª do mundo, que passou pela americana Katie Volynets por 2 a 0 (6/3 e 7/5).

Australiano bate cabeça de chave de número 11

Thanasi Kokkinakis, 86º do ranking mundial, venceu o grego Stéfanos Tstitsipas por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/5), 4/6, 6/3 e 7/5, e avançou à segunda rodada do US Open.

Décimo primeiro do mundo, Tsitsipas vive uma fase ruim. Durante a temporada norte-americana de quadra dura, ele conseguiu apenas uma vitória em três torneios: os Masters 1000 de Montreal e Cincinnati e o US Open.

