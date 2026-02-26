A- A+

Futebol "Nunca deixei de ser um estrangeiro", diz atacante Diego Costa sobre decisão de jogar pela Espanha Jogador relembra saída para o Chelsea e admite mágoas com o Atlético

O atacante Diego Costa voltou aos holofotes em entrevista ao podcast El camino de Mario, apresentado por Mario Suárez, ex-companheiro de vestiário no Atlético de Madrid.

Em declarações diretas, o jogador afirmou que o clube madrilenho foi o mais importante de sua carreira — e também o que mais o feriu.

Ao ser questionado se teria permanecido no Atlético em vez de se transferir para o Chelsea, em 2014, Costa respondeu:

— Foi o clube mais importante da minha carreira e também o que mais dano me fez.

No trecho divulgado antes da entrevista completa, que vai ao ar nesta quinta-feira às 19h, o atacante também envia recados ao técnico Diego Simeone.

— Os brasileiros não são como os argentinos. Cholo, você para mim... metade do seu salário... — disse, olhando para a câmera e fazendo gesto de apontar para si, em tom provocativo.

Se com Simeone o tom foi de provocação, com José Mourinho o discurso foi mais afetuoso. O treinador português comandou Costa no Chelsea.

— Para mim, é um dos melhores treinadores que tive — afirmou.

Natural do Brasil, mas naturalizado espanhol, Diego Costa também falou de sua decisão de defender a Seleção Espanhola de Futebol.

— Fui jogar pela Espanha, mas nunca deixei de me sentir um estrangeiro — admitiu.

O atacante ainda revelou hábitos pouco ortodoxos para um atleta de elite:

— Tomava refrigerante, Coca-Cola… Não sou um bom exemplo na alimentação.

Veja também