"Nunca deixei de ser um estrangeiro", diz atacante Diego Costa sobre decisão de jogar pela Espanha
Jogador relembra saída para o Chelsea e admite mágoas com o Atlético
O atacante Diego Costa voltou aos holofotes em entrevista ao podcast El camino de Mario, apresentado por Mario Suárez, ex-companheiro de vestiário no Atlético de Madrid.
Em declarações diretas, o jogador afirmou que o clube madrilenho foi o mais importante de sua carreira — e também o que mais o feriu.
Leia também
• Com um a mais, Grêmio se reabilita diante do Atletico-MG antes do Grenal pelo Gaúcho
• Jogador turco que reanimou gaivota perdeu o jogo, mas afirma: "Salvar uma vida foi mais importante"
• Atlético-MG anuncia Eduardo Domínguez como novo técnico até o fim de 2027
Ao ser questionado se teria permanecido no Atlético em vez de se transferir para o Chelsea, em 2014, Costa respondeu:
— Foi o clube mais importante da minha carreira e também o que mais dano me fez.
No trecho divulgado antes da entrevista completa, que vai ao ar nesta quinta-feira às 19h, o atacante também envia recados ao técnico Diego Simeone.
— Os brasileiros não são como os argentinos. Cholo, você para mim... metade do seu salário... — disse, olhando para a câmera e fazendo gesto de apontar para si, em tom provocativo.
Se com Simeone o tom foi de provocação, com José Mourinho o discurso foi mais afetuoso. O treinador português comandou Costa no Chelsea.
— Para mim, é um dos melhores treinadores que tive — afirmou.
Natural do Brasil, mas naturalizado espanhol, Diego Costa também falou de sua decisão de defender a Seleção Espanhola de Futebol.
— Fui jogar pela Espanha, mas nunca deixei de me sentir um estrangeiro — admitiu.
O atacante ainda revelou hábitos pouco ortodoxos para um atleta de elite:
— Tomava refrigerante, Coca-Cola… Não sou um bom exemplo na alimentação.