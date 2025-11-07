A- A+

FÓRMULA 1 'Nunca, nunca, nunca', diz prefeito de SP sobre 'desafio' de Eduardo Paes para levar F1 para o Rio Ricardo Nunes citou segurança e setor hoteleiro como fatores para competição permanecer na capital paulista

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), rebateu nesta sexta-feira (7) a fala do homólogo fluminense, Eduardo Paes (PSD), de que São Paulo poderia perder o Grande Prêmio brasileiro de Fórmula 1 para o Rio.

"São Paulo aumenta o volume que a Fórmula 1 vai voltar para a Rio", desafiou Paes. "O desafio é, não só ter aquilo que já existe no Brasil e o Rio de Janeiro perdeu, mas trazer também a Fórmula 1, a Motovelocidade, Formula Indy, enfim... Pensar em todas as alternativas e hipóteses que nós pudermos ter a partir de 2029", acrescentou o prefeito, se referindo ao recém-lançado projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, na Zona Oeste, cujas obras estão previstas para começar no início de 2026.

Para Nunes, no entanto, a competição em pistas paulistas não sairá de Interlagos (o contrato vence em 2030), pois a cidade tem maior capacidade de absorver um evento desse porte.

"Nunca, nunca, nunca. Aqui a direção da Fórmula 1 está muito satisfeita com a sua atividade na cidade. (...) É muito difícil você conseguir fazer algo melhor do que a gente tem aqui, além de haver toda uma condição que é analisada com relação à disponibilização de aeroportos, a questão da rede hoteleira, a segurança. Não estou criticando o Rio, amo o Rio. O Eduardo é um grande amigo. Ele só, às vezes, quer fazer umas brincadeiras sem graça, mas faz parte. Agora, o que a gente tem aqui de condições para atender um evento desse tamanho, não é no Rio, não tem em outra cidade da América do Sul", afirmou Ricardo Nunes.

Sem um tostão de dinheiro público! Vem aí o novo Autódromo do Rio! pic.twitter.com/u0nZhI1gx9 — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 7, 2025

O Autódromo de Guaratiba deverá custar R$ 1,3 bilhão e terá capacidade para 120 mil pessoas, incluindo arquibancadas provisórias.

A cidade não tem um circuito desse padrão desde a demolição, em 2012, do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Ele deu lugar ao Parque Olímpico da Barra, principal local das competições das Olimpíadas em 2016. O projeto será tocado pelo grupo RockinWorld (que organiza o Rock in Rio e o The Town em São Paulo) e a Genial Investimentos.

A última vez que o Rio recebeu a F-1 foi em 1989.

Veja também