Futebol Nutrição esportiva aplicada no futebol é debatida no Recife Evento acontece na próxima terça-feira (15), a partir das 18h, na Unit-PE

Uma mesa redonda sobre nutrição no futebol vai abrir uma série de minicursos gratuitos no próxima terça-feira (15), no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira. O encontro é aberto ao público e acontecerá das 18h às 22h.

O tema será debatido por Diego Leite, que é nutricionista, especialista em Nutrição Esportiva, especialista em Nutrição no Futebol (Barcelona Sporting Club), Mestre em Biomédica (UFPE), Doutor em Bioquímica e Fisiologia (UFPE) e professor. Para dividir o tema, foram convidados também João Sá, nutricionista do Náutico e coordenador de nutrição das categorias de base do Clube Náutico Capibaribe, e também Paulo Garcia, nutricionista do Santa Cruz Futebol Clube.

A roda de diálogo tem por propósito discutir os aspectos diários da nutrição dentro do futebol no tocante a treinos e partidas no âmbito de comissões técnicas e staffs.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Inscrições e programação completa: https://www.unit.br/prepare-se

