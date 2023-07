A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Nycole está desconvocada da Copa do Mundo Feminina, e Angelina é chamada para o lugar Atacante sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não terá tempo hábil para recuperação, informou a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol informou, nesta segunda-feira (17), que a atacante Nycole Raysla está desconvocada da Copa do Mundo Feminina 2023. Ao mesmo tempo, confirmou que Angelina será chamada para a seleção brasileira.

Nycole sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino de terça-feira (18) e não terá tempo hábil de recuperação, de acordo com a entidade. Assim, a técnica Pia Sundhage optou por retirá-la da lista de atletas convocadas.

Para o vaga, a técnica convocou a meia Angelina, que disputará a sua primeira Copa do Mundo. A jogadora era uma das suplentes que estava com a equipe no período de treinamentos na Gold Coast.



O Brasil estreia no Mundial na próxima segunda-feira (24) diante do Panamá, em Adelaide (AUS). Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Melbourne, e fecha a participação na fase de grupo contra a Jamaica, no dia 2 de agosto.

