A- A+

Futebol O 'ABC' da crise no Palmeiras A equipe do técnico português Abel Ferreira perdeu as três últimas partidas que disputou

Protagonista do futebol sul-americano nos últimos anos, o Palmeiras era candidato a brigar pelos principais títulos da temporada. Mas a Copa Libertadores já escapou e o Campeonato Brasileiro está distante. O que acontece com o 'Verdão'?

A) Falta de reforços



O time perdeu pelo menos dez jogadores, a maioria deles ofensivos, desde que conquistou o Brasileirão em 2022, incluindo dois de seus principais nomes: o volante Danilo e o meia-atacante Gustavo Scarpa, contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Outros dos que saíram tiveram destaque ou eram substitutos regulares, como os atacantes Miguel Merentiel e Rafael Navarro e o meio-campista Bruno Tabata.

Merentiel foi emprestado ao Boca Juniors e deu a assistência para o atacante uruguaio Edinson Cavani abrir o placar para os 'xeneizes' no empate em 1 a 1 no jogo de volta da semifinal da Libertadores, em São Paulo, que terminou com a classificação do time argentino nos pênaltis (4-2).

O clube paulista repôs as saídas apenas com as chegadas do atacante Artur e do meio-campista colombiano Richard Ríos, apesar dos repetidos pedidos públicos do técnico Abel Ferreira por mais reforços.

A situação piorou com a grave lesão no joelho do atacante Dudu, principal jogador da equipe, sofrida no final de agosto e que deve afastá-lo dos gramados pelo resto do ano.

A diretoria justificou a falta de contratações alegando que os demais clubes pediam valores muito altos para vender seus atletas.

"Não vou pagar valores três vezes acima porque as pessoas acham que o Palmeiras está rico, e não é assim", disse a presidente Leila Pereira em junho, afirmando que cuidaria da estabilidade financeira do clube.

Recentemente, Leila prometeu a contratação de, "no mínimo", três jogadores até 2024.

B) Erros do treinador



Sem muitas peças para um calendário apertado, Abel apostou em um time titular base, no qual demorava a fazer mudanças para dar gás à equipe no segundo tempo.

Torcida e imprensa pediam mais oportunidades para jovens talentosos como os atacantes Endrick e Kevin e o meia Luis Guilherme.

Mas o português, que deu ao clube dois títulos da Libertadores (2020, 2021) e um do Brasileirão (2022), entre vários outros desde sua chegada, há quase três anos, destacou a importância de não queimar etapas, nem pressionar os jovens.

"Quem é o treinador desta equipe? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Quem é que está com eles todo dia?", afirmou Abel na entrevista coletiva após a derrota para o Boca, na qual voltou a discutir com jornalistas.

Os garotos da base, porém, entraram no segundo tempo do duelo contra os argentinos e mudaram a cara do time, contribuindo para empatar a partida e forçar a decisão por pênaltis.

Eles também estiveram em campo na derrota por 2 a 1 para o Santos, no domingo, que deixou o Palmeiras na quarta colocação do Brasileirão, com 11 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo, a 12 rodadas do fim da competição.

Abel, com contrato até dezembro de 2024, vê a distância para o time carioca como inalcançável e concentra esforços para garantir uma vaga na próxima Libertadores.

"Temos cansaço físico, cansaço emocional e também, queiramos ou não, a pressão de precisar vencer para seguir em frente", disse o meia Raphael Veiga após a derrota para o Santos.

C) Conflito entre diretoria e torcida



O Palmeiras começou bem o ano: conquistou a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo e o Campeonato Paulista ao derrotar o Água Santa na final, e teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores (venceu cinco dos seis jogos).

Mas depois da lesão de Dudu, no dia 27 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, o rendimento da equipe começou a piorar. Desde então, foram oito jogos entre Brasileirão e Libertadores, com apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas.

O mau desempenho e a falta de contratações intensificaram as reclamações dos torcedores contra a presidente e o departamento de futebol.

A relação já estava tensa desde que Leila Pereira anunciou no início do ano a compra, através de uma companhia aérea de sua propriedade, de um avião para transportar o time em suas viagens.

Os torcedores consideraram que a prioridade deveria ser reforçar o elenco e subiram o tom de suas críticas contra a dirigente, com pichações nos muros do estádio e cânticos com ofensas durante os jogos.

A presidente disse em setembro que recebeu ameaças de morte, pelas quais obteve medidas de proteção contra alguns torcedores. Também tirou benefícios da principal torcida organizada do clube.

Veja também

Mercado da bola Rooney ganhará três vezes mais que antecessor como técnico do Birmingham; veja valores