Vini Jr "O amor sempre vencerá o ódio", escreve Vini Jr após ataques racistas que sofreu antes do clássico O brasileiro deu novamente a resposta em campo e marcou um gol na vitória do Real contra o Atlético de Madrid

Vinicius Jr publicou uma nova mensagem nesta sexta-feira (27) após os ataques racistas que sofreu antes da partida entre Real e Atlético de Madrid, pela Copa do Rei. A partida terminou com a vitória e classificação da equipe merengue.

"O amor sempre vencerá o ódio", escreveu o atacante no seu twitter. Vini voltou a ser alvo de ataques racistas e de ódio na Espanha na véspera da partida.

EL AMOR SIEMPRE VENCERÁ EL ODIO

♥️ — Vini Jr. (@vinijr) January 27, 2023

Torcedores do Atlético de Madrid colocaram um boneco com a camisa de Vini simulando um enforcamento, numa ponte próxima ao Centro de Treinamento do Real.

Além do boneco, havia uma faixa com a frase "Madri odeia o Real", lema utilizado por torcedores radicais do Atlético de Madrid. Depois do jogo, Vini publicou uma foto com a legenda "Vini ama Madrid".

No ano passado, o brasileiro foi alvo de comentários racistas em um programa de televisão e também recebeu insultos após ser substituído contra o Valladolid.

Depois do último episódio na quinta (26), a La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, afirmou em nota que vai exigir a investigação dos responsáveis. O próprio Atlético de Madrid e a Federação Espanhola também repudiaram a atitude dos torcedores.

