Condenação

O atacante uruguaio Diego García, do Peñarol, é condenado na Argentina por estupro

García foi preso após a leitura da sentença, mas permanecerá em prisão domiciliar na cidade de La Plata até o término do processo

Atacante do Peñarol foi condenado por estuprar uma mulher em 2021Atacante do Peñarol foi condenado por estuprar uma mulher em 2021 - Foto: Reprodução/@oficialcap

A justiça argentina condenou nesta terça-feira (25) o jogador de futebol uruguaio Diego García, que atua pelo Peñarol, a seis anos e oito meses de prisão pelo estupro de uma mulher em 2021, quando jogava pelo Estudiantes de La Plata, informou a imprensa local.

García foi preso após a leitura da sentença, mas permanecerá em prisão domiciliar na cidade de La Plata até o término do processo, segundo o site de notícias Infobae.

O jogador desmaiou durante a leitura da sentença e precisou de atendimento médico.

O atacante de 28 anos foi condenado por estuprar uma mulher em 2021, quando atuou pelo clube argentino Estudiantes de La Plata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Club Atlético Peñarol (@oficialcap)

García, que disputou mais de 40 partidas nesta temporada, foi titular no domingo no clássico do campeonato uruguaio contra o Nacional.

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, havia declarado na semana passada que rescindiria o contrato do jogador caso ele fosse condenado.

Depois de deixar o Estudiantes em 2022, García jogou pelo Emelec do Equador e pelo Liverpool do Uruguai antes de se transferir para o Peñarol.

