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SELEÇÃO BRASILEIRA "O Brasil se apequenou diante de um adversário fraco", diz Müller após queda da seleção na Copa Seleção foi superada pela Noruega no último domingo (5), nas oitavas do Mundial

O ex-atacante Müller, campeão com o Brasil na Copa do Mundo de 1994, detonou a postura da equipe comandada por Carlo Ancelotti na eliminação do Mundial diante da Noruega. A seleção brasileira foi superada por 2 a 1 no último domingo, 5.





O atleta revelado pelo São Paulo mostrou indignação com o comportamento da seleção brasileira na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o ex-jogador, o desempenho do time brasileiro foi muito aquém do esperado.



"O Brasil se apequenou diante de uma seleção pequena. Não pode fazer isso. Não pode acontecer isso em uma decisão. A seleção brasileira, que é muito maior do que a Noruega, se apequenou e por isso que perdeu", disse Müller durante a live "Seleção Estadão" desta terça-feira, 7.

Seleção brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo. Foto: Timothy A. Clary / AFP



"Esse fracasso, para mim, foi mais dolorido no sentido de futebol, não do meu coração. Porque o fracasso da seleção não é minha tragédia. Essa desclassificação nessa Copa foi pior pela pequenez da seleção brasileira. Se apequenou diante de um adversário fraco", reforçou.



O Brasil não era eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990, quando, naquela ocasião, foi derrotado pela rival Argentina pelo placar de 1 a 0.

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