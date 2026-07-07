"O Brasil se apequenou diante de um adversário fraco", diz Müller após queda da seleção na Copa
Seleção foi superada pela Noruega no último domingo (5), nas oitavas do Mundial
O ex-atacante Müller, campeão com o Brasil na Copa do Mundo de 1994, detonou a postura da equipe comandada por Carlo Ancelotti na eliminação do Mundial diante da Noruega. A seleção brasileira foi superada por 2 a 1 no último domingo, 5.
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O atleta revelado pelo São Paulo mostrou indignação com o comportamento da seleção brasileira na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o ex-jogador, o desempenho do time brasileiro foi muito aquém do esperado.
"O Brasil se apequenou diante de uma seleção pequena. Não pode fazer isso. Não pode acontecer isso em uma decisão. A seleção brasileira, que é muito maior do que a Noruega, se apequenou e por isso que perdeu", disse Müller durante a live "Seleção Estadão" desta terça-feira, 7.
"Esse fracasso, para mim, foi mais dolorido no sentido de futebol, não do meu coração. Porque o fracasso da seleção não é minha tragédia. Essa desclassificação nessa Copa foi pior pela pequenez da seleção brasileira. Se apequenou diante de um adversário fraco", reforçou.
O Brasil não era eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990, quando, naquela ocasião, foi derrotado pela rival Argentina pelo placar de 1 a 0.