'O ciborgue atinge outro patamar': jornais internacionais repercutem eliminação do Brasil

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O Brasil está fora da Copa do Mundo 2026. Depois de perder para a Noruega por 2 a 1, o time de Ancelotti volta mais cedo para casa e dá adeus ao sonho do hexa. Jornais do mundo inteiro repercutiram a derrota e o show de Erling Haaland, que só precisou de duas oportunidades para decretar a classificação.



O Brasil está fora da Copa do Mundo 2026. Depois de perder para a Noruega por 2 a 1, o time de Ancelotti volta mais cedo para casa e dá adeus ao sonho do hexa. Jornais do mundo interior repercutiram a derrota e o show de Erling Haaland, que só precisou de duas oportunidades para decretar a classificação.



O jornal britânico The Guardian destacou o show do atacante do Manchester City, dizendo que "o gol duplo heroico de Haaland surpreende o Brasil e leva a Noruega à quartas de final da Copa do Mundo". O periódico também destacou o pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo.





O Marca, da Espanha, também atribuiu a eliminação brasileira ao carrasco Haaland. A manchete do site estampou: "O ciborgue atinge outro patamar e a Noruega aniquila o Brasil". O título da reportagem ficou com "Haaland decreta Dia do Orgulho Viking" e ainda acrescenta que "o norueguês acabou com o sonho do Brasil com dois gols espetaculares nos minutos finais. O Brasil, depois de perder um pênalti no início da partida, desmoronou após a entrada de Neymar. Nyland teve uma atuação espetacular".



O As, também da Espanha, manchetou que "Haaland devora o Brasil!"



Na França, uma das principais e favoritas seleções na Copa, o L’Équipe destacou: "Haaland faz o Brasil chorar". E acrescentou: "Apesar de um pênalti convertido por Neymar no final da partida, a seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo de forma melancólica".



Na Argentina, outra favorita a conquistar o título, o Clarín destacou que a Noruega "surpreendeu" a todos na Copa ao eliminar o Brasil e destacou que Haaland "marcou dois gols para garantir a classificação e se colocar na disputa com Messi e Mbappé pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo".

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