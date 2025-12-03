Qua, 03 de Dezembro

Futebol

"O clube está aberto para todos", diz Becker sobre ambiente político do Náutico

Mandatário declarou que não foi procurado por membros da antiga chapa da oposição, mas está disposto a ouvir "quem estiver interessado em ajudar a gestão"

Bruno Becker, presidente do NáuticoBruno Becker, presidente do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Fim de eleição, palanque desmontado. Eleito presidente do Náutico para o biênio 2026-2027, Bruno Becker acredita que a instituição saiu mais forte após o pleito do fim de semana passado, sem disputa de bate-chapa, já que o grupo da oposição, formado por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, optou por retirar a candidatura. O mandatário ressaltou que o clube “está aberto para todos” que quiserem contribuir com a gestão.

Olhar adiante

“Eu sou muito de olhar para frente e de aprender com o que houve no passado em relação a essa questão política.  É natural de um organismo político ter bate-chapa, ter uma desavença aqui e outra ali, mas todo mundo pensando no bem do clube. Eu penso dessa forma. É olhar para frente. Eu acho que o clube, dentro também desse processo eleitoral, saiu mais forte e amadurecido”, afirmou.

No dia da eleição, o então candidato a vice da oposição, Gilberto Kabbaz, esteve nos Aflitos. Segundo a apuração da reportagem, ele não conversou diretamente com Bruno Becker, mas teve rápido contato com o vice-presidente eleito, Ricardo Malta.

“Queremos trazer todos que queiram ajudar na gestão, ajudar o clube, independentemente de ser do grupo político A ou B, de uma corrente que estivesse com a gente desde o início ou não. O clube está aberto para todos. Se quiser ajudar, dentro do que a gente entende como conceito de clube de futuro, as portas estarão abertas para qualquer um”, indicou.

Saída

A chapa da oposição, intitulada “Náutico Unido”, retirou a candidatura após saber que o técnico do clube, Hélio dos Anjos, só permaneceria no cargo se Becker fosse reeleito. O grupo, porém, também saiu mais enfraquecido da disputa após o Conselho Deliberativo rejeitar o pedido de impugnação do bloco da situação, mantendo o atual presidente apto à reeleição.

Na eleição, Becker foi aclamado ao receber 508 votos dos 520 totais do pleito - sete foram nulos e cinco brancos. O mandatário ficará à frente do Náutico para o biênio 2026-2027. A cerimônia de posse deve acontecer até o quinta dia útil de janeiro de 2026.

Bruno Becker, de 47 anos, é advogado e exerceu no Náutico anteriormente os cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. No primeiro mandato como presidente, entre 2024 e 2025, o maior feito alcançado foi o acesso à Série B. 

