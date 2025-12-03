A- A+

Futebol "O clube está aberto para todos", diz Becker sobre ambiente político do Náutico Mandatário declarou que não foi procurado por membros da antiga chapa da oposição, mas está disposto a ouvir "quem estiver interessado em ajudar a gestão"

Fim de eleição, palanque desmontado. Eleito presidente do Náutico para o biênio 2026-2027, Bruno Becker acredita que a instituição saiu mais forte após o pleito do fim de semana passado, sem disputa de bate-chapa, já que o grupo da oposição, formado por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, optou por retirar a candidatura. O mandatário ressaltou que o clube “está aberto para todos” que quiserem contribuir com a gestão.



Olhar adiante

“Eu sou muito de olhar para frente e de aprender com o que houve no passado em relação a essa questão política. É natural de um organismo político ter bate-chapa, ter uma desavença aqui e outra ali, mas todo mundo pensando no bem do clube. Eu penso dessa forma. É olhar para frente. Eu acho que o clube, dentro também desse processo eleitoral, saiu mais forte e amadurecido”, afirmou.

No dia da eleição, o então candidato a vice da oposição, Gilberto Kabbaz, esteve nos Aflitos. Segundo a apuração da reportagem, ele não conversou diretamente com Bruno Becker, mas teve rápido contato com o vice-presidente eleito, Ricardo Malta.

“Queremos trazer todos que queiram ajudar na gestão, ajudar o clube, independentemente de ser do grupo político A ou B, de uma corrente que estivesse com a gente desde o início ou não. O clube está aberto para todos. Se quiser ajudar, dentro do que a gente entende como conceito de clube de futuro, as portas estarão abertas para qualquer um”, indicou.

Saída

A chapa da oposição, intitulada “Náutico Unido”, retirou a candidatura após saber que o técnico do clube, Hélio dos Anjos, só permaneceria no cargo se Becker fosse reeleito. O grupo, porém, também saiu mais enfraquecido da disputa após o Conselho Deliberativo rejeitar o pedido de impugnação do bloco da situação, mantendo o atual presidente apto à reeleição.

Na eleição, Becker foi aclamado ao receber 508 votos dos 520 totais do pleito - sete foram nulos e cinco brancos. O mandatário ficará à frente do Náutico para o biênio 2026-2027. A cerimônia de posse deve acontecer até o quinta dia útil de janeiro de 2026.

Bruno Becker, de 47 anos, é advogado e exerceu no Náutico anteriormente os cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. No primeiro mandato como presidente, entre 2024 e 2025, o maior feito alcançado foi o acesso à Série B.

Veja também