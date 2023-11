A- A+

Futebol O fantasma do 4x3 ataca novamente: com show de Suárez, Botafogo toma virada para o Grêmio Cariocas abriram 3x1 e, após hat-trick do atacante uruguaio, saem derrotados mais uma vez na Série A

O inacreditável está ficando, a cada jogo, mais real. Um raio pode não cair duas vezes no mesmo lugar, mas o Botafogo pode, sim, por duas vezes tomar viradas impressionantes e frustrar novamente a torcida. A liderança do Brasileirão ainda é do time alvinegro, mas o rendimento atual no segundo turno não somente está longe de ser compatível com um clube que está no topo como é mais próximo com o de uma equipe que brigaria para não cair. Não fosse pela “gordura” criada no início do torneio, os cariocas estariam fora da briga pelo título. O mais novo revés, com um velho placar traumático (4x3) para o clube foi diante do Grêmio, em São Januário. Dia de “hat-trick” de Suárez, com três gols

O Botafogo agora está empatado em pontos com Grêmio e Palmeiras, todos com 59 pontos. O alvinegro, contudo, ainda tem um jogo a menos. O próximo confronto do clube é domingo (12), contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

Suárez com faro de artilheiro

O Botafogo abriu o placar com Diego Costa, mas a comemoração durou menos de cinco minutos, após ver o Grêmio empatar com Everton Galdino. Os alvinegros reagiram ainda na primeira etapa com Junior Santos e, no início do segundo tempo, fizeram 3x1 com Marlon Freitas.

A partir daí, começou o show do uruguaio Luis Suárez. Por três vezes a bola encontrou o centroavante na área. Por três vezes a rede balançou. Um craque que está de saída do Grêmio e, por esses e outros momentos, deixará saudade. Virada impressionante dos gaúchos no Rio de Janeiro. Apagão ainda mais impressionante, porém não inédito, dos cariocas.

Vaias para o Botafogo, com foco no goleiro Lucas Perri. Gritos de “time sem vergonha” e muita revolta da torcida. De um campeão quase certo, a Série A 2023 se torna a mais acirrada dos últimos anos na briga pelo título.

Nos demais jogos do dia, Corinthians e Atlético-MG empataram em 1x1, na Neo Química Arena. Na Serrinha, o Santos ganhou por 1x0 do Goiás. Na Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu por 3x0 para o Cuiabá.

