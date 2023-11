A- A+

Sport "O futebol é surpreendente", afirma Enderson sobre briga do Sport pelo acesso Treinador rubro-negro evita jogar a toalha apesar de tropeço com o Atlético-GO

O empate em 0x0 com o Atlético-GO esteve longe de ser o desejado pelo Sport. O placar fez o Rubro-negro pernambucano permanecer fora do G-4 da Série B a duas rodadas do fim. Para piorar, o Leão pode perder posições e ver adversários diretos na briga pelo acesso aumentarem a distância na tabela de classificação. No entanto, em entrevista coletiva concedida depois do jogo na Ilha do Retiro, o técnico Enderson Moreira manteve o otimismo pela classificação do time à elite do futebol nacional.

“Enquanto tiver 1% de chance, temos que acreditar. Dependíamos das nossas forças, mas agora não dependemos mais. O futebol é inexplicável, foge da normalidade. Temos que acreditar enquanto tivermos perspectiva, esperança, possibilidade. É nossa função”, declarou.

“A situação é bem delicada, mas a Série B tem quatro campeões. Todos quatro vão comemorar, e temos título, sim, para disputar (acesso), e queremos este acesso. Vamos disputar até o último momento. Às vezes quando as coisas estão favoráveis, não acontecem. E quando não estão, acontecem. Tudo é possível, o futebol é surpreendente”, enfatizou.

Com 60 pontos, o Sport estacionou na 5ª posição da Série B. No complemento da rodada, no entanto, pode cair para o 7º lugar, em caso de vitórias de Mirassol (57) e Novorizontino (57). Além disso, pode ver Criciúma e Juventude irem a 63 pontos e abrirem ainda mais vantagem na busca pelo acesso.

No próximo sábado (18), o Rubro-negro visita o líder Vitória, em Salvador, precisando dos três pontos para seguir sonhando com o retorno à Série A. Na rodada final, Enderson e companhia recebem o desesperado Sampaio Corrêa (16º), na Ilha do Retiro, no dia 25 de novembro.

