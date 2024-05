A- A+

Sport "O futebol pode usar a influência que tem", diz Lucas Lima, ex-Inter, sobre enchentes no RS Meia do Sport mostrou tristeza com situação dos gaúchos, mas celebrou união de brasileiros com atos de solidariedade

Em meio às enchentes que castigam o Rio Grande do Sul, o meia do Sport, Lucas Lima, lamentou o cenário de tragédia no estado. Com passagem pelo Internacional no início da carreira, o camisa 19 da Ilha do Retiro afirmou estar triste com a situação dos gaúchos. Por outro lado, o jogador se mostrou contente com a união do povo brasileiro com os atos de solidariedade. Em números divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (7), as chuvas já levaram a óbito 95 pessoas. Além disso, 131 gaúchos estão desaparecidos.

“Me sinto muito triste pelo que aconteceu. Mas uma coisa que me deixa orgulhoso é ver o tanto de gente ajudando a todos lá. Isso mostra o caráter do povo brasileiro, não só daqui, do Brasil todo. É uma das coisas que me deixa orgulhoso. Muitas vezes falam 'Ah, o Brasil está separado', mas dá para ver que o Brasil junto é muito mais forte, muito mais unido. Espero que todo mundo consiga ajudar de alguma maneira, nem que seja com uma oração, doações”, comentou.

Apesar de ter passado pelo Internacional, Lucas Lima comenta que já não tem contato com quem trabalha no Colorado ou quem faz o futebol gaúcho. No entanto, diz que tem feito sua parte para ajudar a população local. “Eu vi alguns vídeos muito fortes, as imagens... Uma coisa que me passou pela cabeça é que a gente não tem nem noção do que está acontecendo lá, realmente. Imagina o que as pessoas estão passando. Não tenho muito contato com alguém de lá, mas tenho procurado ajudar de alguma forma”, detalhou o meio-campista.

Ainda de acordo com o atleta rubro-negro, neste momento difícil vivido pelos gaúchos, o futebol deve colocar em ação toda sua influência, com o objetivo de fazer clubes e torcedores se mobilizarem para ajudar os sulistas. Na última segunda-feira, o Sport, por exemplo, anunciou que parte da renda do duelo contra o Brusque, sábado (11), na Arena de Pernambuco, será destinada às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Assim como o Sport, outros clubes do Brasil podem ajudar. Se for continuar o futebol, não sei se vai parar ou não (os campeonatos), mas o futebol pode usar a influência que tem. O povo brasileiro tem feito coisas que dispensam comentários, quem sou eu para falar. Fico feliz por estar num clube que está ajudando e espero que todos os clubes e atletas façam isso também”, enfatizou.

Lucas Lima atuou pelo Internacional durante o ano de 2012 e no início de 2013. Ao todo, foram 17 partidas. Em seguida, deixou a equipe colorada justamente para defender o Sport, por empréstimo, em sua primeira passagem pela Ilha do Retiro.

