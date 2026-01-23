A- A+

O goleiro que não jogou, mas decidiu a final: suplente do Senegal vira personagem da CAN Yehvann Diouf entra em campo para proteger toalhas de Édouard Mendy em jogo caótico

Quem assistiu à final da Taça das Nações Africanas entre Senegal e Marrocos teve motivos de sobra para lembrar da decisão: protestos, chuva, confusão e uma panenka desperdiçada por Brahim Díaz que levou o jogo ao prolongamento. Mas o personagem mais improvável surgiu fora das quatro linhas — e usava luvas.

Enquanto Édouard Mendy defendia as redes senegalesas, o goleiro reserva Yehvann Diouf entrou em campo com uma missão inusitada: proteger as toalhas do titular, repetidamente “sequestradas” por apanha-bolas ligados à seleção marroquina.

"Já tínhamos visto no jogo anterior que eles se divertiam a roubar as toalhas do goleiro nigeriano. Fomos avisados", contou Diouf à RMC Sports. Durante o tempo regulamentar, a situação se repetiu com Achraf Hakimi e Ismael Saibari por perto; no prolongamento, com a chuva mais intensa, a cena virou rotina.

O terceiro goleiro, Mory Diaw, tentou abastecer Mendy com novas toalhas. Em vão, Diouf assumiu a tarefa — e encontrou resistência.

"Um jogador correu atrás de mim para me tirar a toalha. Depois foram os apanha-bolas, com um responsável… Eu só queria colocar o Édouard nas melhores condições. Precisávamos de um grande goleiro para ganhar a final" explicou.

A ausência de intervenção da arbitragem transformou o episódio em algo ainda mais surreal.

"Entrei em campo achando que o árbitro ia parar o jogo. Não parou. De repente, estava no chão, dentro da área, com a bola a 20 ou 25 metros. Percebi que atrapalhava mais do que ajudava e saí", relatou.

Houve até apelo ao “fair play”.

"Disseram-me “fair play”. Respondi: fair play de quê? Vocês roubam as toalhas e eu é que não tenho fair play?", disse.

No fim, o Senegal venceu no prolongamento, com gol de Pape Gueye aos 94 minutos, e levantou o troféu. Mendy brilhou.

