Esportes O impacto do futebol na economia local: como os jogos movimentam cidades e regiões Quando bem planejado, cada jogo pode impactar setores como turismo, transportes, hotelaria e serviços.

O futebol vai muito além dos 90 minutos em campo. Em diversas cidades e regiões do mundo, ele é motor econômico, elemento cultural e vetor de desenvolvimento. Cada jogo realizado representa uma cadeia de atividades que se estende muito além das quatro linhas, envolvendo setores como turismo, transportes, hotelaria, alimentação, comércio e serviços.

Nos arredores dos estádios, a movimentação é evidente. Restaurantes, bares e vendedores ambulantes registram aumento de faturamento, enquanto hotéis se beneficiam do fluxo de visitantes, especialmente em jogos de grande apelo. Plataformas digitais também entram nesse circuito, impulsionando campanhas promocionais, como as que incluem o Código de indicação bet365 2025, conectando a experiência esportiva à dinâmica dos negócios online. A atmosfera criada pelo futebol transforma uma simples data de jogo em um evento econômico de múltiplas camadas.

Nas grandes competições, como finais de campeonatos ou jogos internacionais, o impacto é ainda mais significativo. Cidades que recebem essas partidas tornam-se centros de atenção midiática, atraem investimentos e passam por melhorias em infraestrutura, deixando legados que podem beneficiar as comunidades locais durante anos.

O jogo como motor do comércio local

Durante os dias de jogo, o comércio local sente um impulso direto. Lojas de artigos esportivos, padarias, cafés, supermercados e até farmácias se preparam para receber um volume maior de clientes. É comum que negócios ajustem horários de funcionamento e estoquem mais produtos para atender à demanda extra.

Além disso, o sentimento de pertencimento e identidade local impulsiona o consumo de camisas, bandeiras e outros produtos ligados aos clubes. Esse movimento econômico não beneficia apenas as grandes marcas licenciadas, mas também pequenos empreendedores e comerciantes informais que aproveitam a paixão pelo clube para gerar renda.

Turismo e Hospitalidade em Alta

Em jogos com maior visibilidade, especialmente em estádios de cidades turísticas, o impacto na hotelaria e no turismo é expressivo. Torcedores que viajam para acompanhar seus clubes movimentam hotéis, aluguéis de curta duração, restaurantes e pontos turísticos. As cidades se adaptam, oferecendo pacotes especiais, roteiros temáticos e serviços voltados ao público esportivo.

Em muitos casos, o jogo é apenas o pretexto para o turista conhecer a cidade. Grandes clubes como Flamengo, Corinthians, Boca Juniors e River Plate tornaram-se também atrações turísticas, com visitas guiadas aos estádios, museus e lojas oficiais. A marca do clube passa a representar também o destino, integrando-se à estratégia de promoção turística das regiões.

Eventos Internacionais e Legado Urbano

Quando falamos de grandes competições, como Copas do Mundo, Libertadores ou finais continentais, o impacto econômico é ainda mais amplo. A preparação para receber esses eventos inclui obras de infraestrutura, requalificação urbana e campanhas de visibilidade

internacional. Embora os custos envolvidos sejam elevados, os benefícios — se bem geridos — podem ser duradouros.

O caso de cidades como Rio de Janeiro em 2014 ou Belo Horizonte durante a Copa das Confederações de 2013 mostram que, para além dos jogos, esses eventos impulsionam o transporte público, a hotelaria e até o comércio exterior. O futebol funciona, assim, como

catalisador de desenvolvimento, integrando setores e incentivando parcerias público-privadas.

Futebol como Identidade Económica

Há ainda o impacto simbólico do futebol enquanto elemento agregador e promotor de identidade regional. Em cidades pequenas, o clube local pode ser o principal empregador direto e indireto. Treinadores, jogadores, pessoal de apoio, segurança, limpeza, manutenção e serviços administrativos fazem parte de um ecossistema sustentado pelo clube.

Essa importância também se traduz em receitas fiscais para o município, seja por meio da venda de ingressos, publicidade, consumo ou impostos recolhidos de empresas ligadas ao espetáculo esportivo. Em locais onde não há grandes indústrias ou polos turísticos, o futebol representa uma das principais atividades econômicas.

Quando o Futebol Impulsiona o Futuro

O impacto do futebol na economia local não deve ser subestimado. Ele influencia o planejamento urbano, estimula o pequeno comércio, atrai turistas e transforma clubes em plataformas de desenvolvimento. Mais do que paixão, o futebol é uma força econômica real, com capacidade de moldar o presente e impulsionar o futuro de cidades inteiras.

Investir em um calendário esportivo bem estruturado, em estádios multiuso e em uma integração inteligente entre o clube e a cidade pode ser a chave para gerar valor contínuo.

Quando bem planejado, cada jogo é mais do que um resultado no placar — é uma oportunidade de crescimento coletivo.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

