A- A+

série b O início de ano do Sport, um dos favoritos da Série B de 2023

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 foi considerada, se não a mais forte, certamente a mais intimidadora de todos os tempos. Isso porque, pela primeira vez na história, entre seus vinte participantes haveria três clubes do tradicional grupo dos 12 grandes do país: Cruzeiro, Grêmio e Vasco.

Por esse motivo, embora o torcedor do Sport nutrisse esperanças quanto ao retorno da equipe à elite do futebol nacional (e não sem razão, já que o Rubro-Negro havia disputado a primeira divisão em 2021), ele também entendia que, dada a concorrência com adversários de maior projeção, essa seria uma missão das mais difíceis.

Desta vez, a história será outra. Com Cruzeiro, Grêmio e Vasco de volta à Série A, o Sport certamente chegará à segunda divisão de 2023 entre os mais bem cotados nos prognósticos de diversas plataformas de apostas, as quais além de bônus oferecem informações sobre eventos esportivos, cotações localizadas e análises em tempo real. Estará o clube preparado para fazer jus a tal estatuto?

Reformulações fora e dentro de campo

Tendo terminado 11 das 12 primeiras rodadas da última Série B no G4, o Leão da Praça da Bandeira apresentou queda de rendimento e nunca mais voltou a estar entre os melhores, mesmo com duas trocas de técnico: primeiro Gilmar Dal Pozzo foi demitido para a chegada de Lisca; depois este se demitiu e foi substituído por Claudinei Oliveira.

Após o fim da competição, na qual os recifenses terminaram em 7.º lugar, Claudinei Oliveira foi embora por decisão tomada em comum acordo. Para o seu lugar veio Enderson Moreira, um treinador que foi campeão da segunda divisão nacional em 2012 com o Goiás, em 2017 com o América-MG, e em 2021 com o Botafogo.

Dentre os reforços, destacam-se três que disputaram a Série A de 2022: o goleiro Renan e o meia Jorginho, que estavam no Atlético-GO, e o meia Matheus Vargas, emprestado pelo Fortaleza. Além disso, seguem no clube atletas como os zagueiros Rafael Thyere e Sabino, o lateral-direito Ewerthon, o volante Fabinho e o atacante Vagner Love.

Os primeiros sinais de um time renovado

A equipe começou bem a nova temporada. Após um empate e duas vitórias pelo Campeonato Pernambucano, veio o primeiro jogo da Copa do Nordeste (torneio do qual o Sport foi vice-campeão no ano passado). Em partida realizada na Ilha do Retiro, os mandantes derrotaram o ABC por 2 x 0.

Como pernambucanos e potiguares se encontrarão também na segunda divisão nacional deste ano, esse triunfo foi considerado um ótimo presságio por parte da torcida. Enderson Moreira optou por demonstrar prudência: “O ABC que vamos enfrentar lá na frente não vai ser esse ABC, vai ser bem melhor”. Mas depois completou: “E o Sport também”.

A análise de Enderson faz bastante sentido. Considerando que a Série B só começa em 15 de abril, não se sabe o quanto os jogadores do Sport terão internalizado o modelo de jogo proposto pelo seu treinador. Certeza, mesmo, só há uma: independentemente da qualidade do futebol apresentado, a cobrança por resultados será maior do que nunca.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Futebol Internacional Claudinho e Malcom conseguem nacionalidade russa e podem atuar pela seleção local