O Leão foi ajudado ou prejudicado contra o Carcará?

A partida entre Salgueiro e Sport, no Cornélio de Barros, estava empatada até os 45 do segundo tempo quando o árbitro José Washington da Silva marcou um pênalti para o Leão. O juiz alegou que a bola bateu no braço de um jogador do time da casa. A reclamação foi total dos sertanejos ao jurarem que nada aconteceu na área, mas, apesar disso, o volante Ronaldo, que não tem nada a ver com isso, marcou o gol da vitória.

Já os 20 minutos da etapa inicial, o trio de arbitragem anulou um gol do Sport marcado por Gabriel Santos por alegar impedimento de Matheus Vargas no início da jogada. Aí foi a vez dos rubro-negros ficaram arretados da vida.

Teria sido o Leão ajudado em campo?! Ou prejudicado?! Não sei e ninguém nunca vai realmente saber porque as imagens do jogo não foram nítidas, tampouco suficientes para tirarem estas dúvidas. O certo é que o Leão venceu e assumiu, por enquanto, a liderança do Estadual. Segue o jogo...

