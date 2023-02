O Leão humilhou o Bahia, mas precisa fazer algo urgente

A- A+

O placar de 6x0 em cima do “Todo-Poderoso” Bahia, pelo Nordestão, mostrou que o Sport não está para brincadeira nesta temporada. Na noite de Cinzas, o Frevo detonou o Axé! E o melhor jogador em campo foi, sem dúvida, Luciano Juba. O cara fez dois gols, deu assistência para mais um e foi o “dono” do primeiro tempo na Ilha.

Com quatro gols no ano até agora, Juba vem sendo há um bom tempo uma peça fundamental no time rubro-negro. O problema é que o contrato dele com o clube leonino vence no meio do ano, e o jogador já demonstrou interesse de ir embora da Ilha. Não tiro a razão dele.

Afinal, infelizmente, a diretoria só dá valor aos “medalhões” que vêm de fora. Eu não consigo entender o porquê de Juba receber muito menos que Kayke. Além disso, os dirigentes queriam trazer de volta o atacante Guilherme por R$ 180 mil mensais, mas não querem pagar R$ 100 mil de salário a um prata-da-casa que vem sendo o mais eficiente do elenco.

Então, se quiser evoluir o time ainda mais nesta temporada, é bom que o clube faça uma proposta de verdade para segurar o Cara do time. Isso não seria gasto, e sim investimento.

