A- A+

REI DO FUTEBOL "O maior, melhor e imortal": jornais europeus rendem homenagem a Pelé; veja as principais capas Especializados em esporte ou não, veículos internacionais estamparam fotos do Rei do futebol

É inegável que Pelé é idolatrado por todo fã de futebol ao redor do mundo. Dessa maneira, jornais internacionais, especializados em esporte ou não, repercutem a morte do maior jogador de todos os tempos.



Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos e vários outros países levaram às bancas suas despedidas emocionadas: "O 10 perfeito", "O astro-rei do futebol sem fronteiras", "Ele foi um rei", "Nunca antes quatro letras foram tão grandiosas". No site do alemão "Bild", a manchete para não deixar dúvidas: "Pelé foi melhor que Messi, Maradona e Ronaldo juntos".

Os britânicos Mirror Sport, Daily Mirror e Daily Express, por exemplo, denominaram Pelé como "o maior, melhor e imortal".

— O melhor. Até a próxima para o homem que fez o futebol simplesmente lindo — escreveu.

— O melhor. O Mundo elogia gênio 'divino' que tornou o futebol bonito — estampou o veículo.

— Imortal. O mundo paga tributo para 'o Rei' depois da morte do ícone aos 82 anos — escreveu.

O francês L'Équipe, por sua vez, foi sucinto: "PELÉ, ele era um Rei"

Já o Libération fez um trocadilho com a palavra "seleção" e colocou a palavra italiana "ciao", tchau em tradução livre. Um adeus universal ao Rei do futebol no Mundo.



Já o tabloide britânico The Sun escreveu: "Rei do futebol", além de lembrar os tributos feitos por grandes nomes do futebol mundial.

Já o espanhol "As" estampou os pés do Rei, que ajudaram o Brasil a conquistar três títulos de Copa do Mundo.



Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?