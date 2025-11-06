'O melhor estreante', diz Felipe Massa sobre Bortoleto

A- A+

Depois de oito anos, o circuito de Interlagos voltará a ter um brasileiro no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1: Gabriel Bortoleto, "o melhor estreante", segundo seu antecessor, Felipe Massa, que elogiou o rápido crescimento do piloto da Sauber nas pistas.

“Evoluiu muito”, disse Massa em entrevista à AFP sobre Bortoleto, de 21 anos, que faz sua primeira temporada na principal categoria do automobilismo mundial.

Embora estreantes como o francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, ou o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, marcaram mais pontos que Bortoleto com carros mais potentes, o ex-piloto de 44 anos mantém sua preferência pelo jovem brasileiro na escolha do melhor novato do ano.

A seguir, trechos da entrevista de Felipe Massa à AFP.

Como você avalia o momento do automobilismo da América Latina com a eclosão de Bortoleto e do argentino Franco Colapinto?

"O automobilismo na América Latina veio prejudicado, porque a gente não tinha nenhum piloto na Fórmula 1 nos últimos anos, tanto brasileiro como argentino. Hoje a gente tem piloto brasileiro, o Bortoleto, argentino, o Colapinto, e outros pilotos brasileiros também com chances, como Rafael Câmara e o [Felipe] Drugovich. Então, com certeza, é uma evolução".

Como você vê a temporada de Bortoleto, considerada por muitos o melhor piloto de sua geração?

"O Bortoleto é um piloto que eu conheço desde criança. Ele é um piloto que evoluiu muito na sua carreira, é um piloto que sempre foi muito rápido, talvez um pouco inconstante quando era jovem, e aí teve uma evolução boa, principalmente Fórmula 3 e Fórmula 2, ganhando no primeiro ano. Então, é um piloto que mostrou ter talento para estar na Fórmula 1 e pode ter uma carreira muito sólida".

"Tem outros pilotos também, como o [Isack] Hadjar, que está fazendo um ano sensacional, como o Kimi Antonelli, que é um piloto que eu também conheço do kart e é sensacional, que também está fazendo uma boa temporada. Mas eu acho que se eu tiver que escolher o melhor estreante, na minha opinião, eu vou escolher o Bortoleto".

- "O talento certo" -

O Brasil teve campeões lendários como Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, além de pilotos marcantes como Rubens Barrichello e você, mas ficou sem nenhum representante entre 2017 e 2024. O que aconteceu?

"Eu acho que talvez a gente não estava com o nível de pilotos corretos para chegar na Fórmula 1 e ficar tantos anos como eu fiquei, como o Rubinho ficou, e os outros pilotos renomados antes da gente, como Fittipaldi, Piquet e Senna. Não é fácil de arrumar um piloto. A gente sabe que a gente tem 20 pilotos na Fórmula 1 correndo. Então, você tem que ter o piloto certo, tem que ter o piloto com o talento certo, com a cabeça certa e, logicamente, com a base certa no automobilismo para você chegar lá".

- "Que venham mais!" -

As promessas daqui precisam ir para o exterior muito jovens, com 12 ou 13 anos, para tentar chegar à Fórmula 1. Isso é um obstáculo?

“Pelo menos para mim, foi um aprendizado de vida incrível que eu tive indo jovem para a Europa. Eu não tinha 12 ou 13 anos, eu tinha 18 e fui morar sozinho [na Itália, para competir na Fórmula Renault]. sair do seu país. Você tem que ir para a Europa ou para os Estados Unidos. É um trabalho muito difícil, um sonho, isso te leva muito além do que você pode imaginar".

Qual o impacto da entrada de patrocinadores latino-americanos?

"Tendo ajuda, a gente sabe que a gente tem mais chances de ter pilotos com o seu talento que talvez não tenha oportunidade de correr financeiramente. Então é muito positiva a entrada de empresas latino-americanas para apoiar o seu piloto. E que venham mais!".

