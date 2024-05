A- A+

SPORT O mesmo ídolo, em uma nova modalidade: Diego Souza vai vestir a camisa do Sport no futevôlei Ex-jogador de futebol, Diego irá disputar a Liga Nacional de Futevôlei na temporada de 2024

Um dos maiores ídolos da história do Sport, Diego Souza vestirá a camisa rubro-negra pela sexta vez. Agora, em uma nova modalidade. O ex-jogador de futebol, de 38 anos, irá disputar a Liga Nacional de Futevôlei na temporada de 2024, e não hesitou em escolher as cores preta e vermelha para defender.

Diego anunciou sua aposentadoria dos gramados em fevereiro desse ano, após encerrar a carreira em uma última passagem pela Ilha do Retiro. Em entrevista ao GE, o "Embaixador", como é conhecido, afirmou que entrou em contato com o presidente do Sport, Yuri Romão, pedindo autorização para representar o Leão no torneio e recebeu o aval do clube.

"Mesmo frio na barriga. E pode ter certeza que estou muito feliz em voltar a vestir a camisa. Mesmo não sendo futebol, mas a representatividade dessa camisa é fora de série e vou sempre dar o meu melhor enquanto tiver vestindo a camisa do Sport", declarou Diego Souza.

Além de Diego, os atletas Rafael Longo e Michel, que disputaram a competição no ano passado pelo vice-campeão São Paulo, e o pernambucano Alexandre Cabeça, irão vestir a camisa rubro-negra nesta temporada.

"Se não for para brigar para ser campeão, eu nem entro. Vou brigar por título, sem dúvida. Vou me dedicar aqui, brigar por esse título da Liga e, com certeza, ganhando aqui, vou aí mostrar esse troféu para a torcida do Sport", declarou o ídolo.

A competição



A Liga Nacional de Futevôlei é o campeonato profissional que faz união da modalidade futevôlei com os clubes de futebol tradicionais do Brasil. As equipes são formadas por ex-atletas profissionais dos gramados, que representam os clubes por onde atuaram, e mais três atletas profissionais de futevôlei. Esta será a terceira edição da Liga. Em 2022, o São Paulo foi campeão. Em 2023, foi a vez do Botafogo levar o título.

A equipe vencedora na rodada leva R$ 1 mil, enquanto a perdedora leva R$ 500. O campeão da competição fatura R$ 90 mil. Além do Sport, esta temporada contará com mais 11 clubes: Atlético MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Goiás, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.

O torneio se inicia no dia 19 de julho. A equipe rubro-negra irá estrear contra o Corinthians, às 14h. A transmissão do campeonato é realizada pelo SporTV.

Diego Souza pelo Sport

O Embaixador atuou pelo Sport nas temporadas 2014, 2015, 2017, 2018 e, por fim, em 2023. Ao todo, foram 184 partidas e 58 gols marcados, sendo o segundo clube em que mais jogou, atrás apenas do Grêmio.

