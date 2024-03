A- A+

SANTA CRUZ "O morro vai descer": Santa Cruz distruibui ingressos para torcida no Morro da Conceição, no Recife Ação acontece na véspera de partida decisiva diante do Central, no Estádio do Arruda

Transportando a frase "O morro vai descer" da teoria para a prática, a diretoria do Santa Cruz distribuiu ingressos para a torcida no Morro da Conceição, localizado no Recife, válidos para a partida deste sábado (2), quando o Tricolor receberá o Central pelo Campeonato Pernambucano.

Ao todo, foram doados 100 ingressos para o anel superior, que teve 50% da sua capacidade liberada nesta sexta-feira (1º). Assim, o público total pode se estender até 47 mil pessoas.

A única regra da ação, que encerrou em 22 minutos, era chegar à imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro vestindo uma camisa do clube.

Um dos beneficiados com a ação desta noite foi o motorista de aplicativo Ayrton Trajano Dourado de Lima. Ele soube da ação através das redes sociais do Santa Cruz.

“A minha reação foi uma das melhores. Eu soube da ação através do Instagram e não tinha comprado ingresso. Eu nunca tinha ganho um ingresso diretamente do clube. Felicidade me define”, diz, à Folha.

Voltando-se ao jogo deste fim de semana, que pode aproximar o clube de uma vaga à Série D do Campeonato Brasileiro, ele se mostra confiante em ultrapassar o Central nas quartas de final e avançar no Campeonato Pernambucano. “Com certeza conseguiremos a classificação”, projeta com otimismo.

Outro coral sortudo foi o cozinheiro Danrley Rogério, de 27 anos. Ele soube da iniciativa através de amigos, e ao confirmar nas redes sociais do clube, não mediu esforços para participar.

“Um monte de gente ligou para mim, mandando eu subir o Morro (da Conceição). Eu vi no Instagram e subi correndo. Se eu não tivesse ganho, eu ia amanhã no Arruda quando largasse e tentar. Agora, com meu ingresso, estou mais tranquilo. É só esperar e ir curtir o Arrudão amanhã. O 'morro vai descer' pesado”, afirma.

Veja também

